SEVENTEEN、新作アルバムで海外アーティスト初のダブル・プラチナ認定

SEVENTEENの12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」が日本レコード協会の2025年1月度ゴールドディスク認定でダブル・プラチナ認定を獲得。海外アーティストとして初の快挙となった。

昨年10月に発売された SEVENTEEN の12thミニ アルバム 「 SPILL THE FEELS 」が、本日(10日)日本レコード協会が発表した2025年1月度の ゴールドディスク認定 で ダブル・プラチナ 認定(50万枚以上)を受けた。これは、 海外アーティスト として初の ダブル・プラチナ 認定となる。\昨年11月に日本レコード協会が発表した2024年10月度の ゴールドディスク認定 でプラチナ認定(25万枚以上)を受けた本作は、出荷数を伸ばし発売から約3ヶ月で ダブル・プラチナ 認定(50万枚以上)を得た。 SEVENTEEN の アルバム 作品でプラチナ以上の認定を受けている作品は今までに11作品あり、今回の認定で ダブル・プラチナ 以上の認定は8作品目となる。\12thミニ アルバム 「 SPILL THE FEELS 」は、皆が共感できる話を通じて「相手を信じて感情を共有し、悩みを解消しよう」というメッセージを伝えた。タイトル曲「LOVE, MONEY, FAME(feat.

DJ Khaled)」を含め、グループ曲「Eyes on you」と「1 TO 13」、ユニット曲「Candy」(VOCAL TEAM)、「Rain」(PERFORMANCE TEAM)、「Water」(HIPHOP TEAM)など計6曲が収録されており、SEVENTEENの多くのヒット曲を輩出したウジとBUMZUはアルバムに収録された6曲ほとんどの作詞・作曲に参加した。また、S.COUPS、ホシ、ウォヌ、ミンギュ、バーノン、ディノなど、メンバーの半分以上が新曲作業に力を加え、アーティストとして一層進化した面貌を見せた





SEVENTEEN アルバム SPILL THE FEELS ゴールドディスク認定 ダブル・プラチナ 海外アーティスト

