SEVENTEENがファンミーティング"YAKUSOKU"で熱狂させた！

SEVENTEENが14日、東京ドームでファンミーティング"YAKUSOKU"2日目公演を開催し、18曲をパフォーマンス。ゲームも多数行われ、会場を沸かせた。DINOは"東京ドームでラーメンを作るのは不思議でした"と苦笑いを浮かべつつ、パフォーマンス以外でも盛り上げた。MINGYUは"平日にこんなに多くのCARATに来てもらっているのに、ゲームばかりして、一緒に過ごしている時間を何だと思っているんだ。僕はコンサートの方が好きです"と冗談を飛ばし、笑いを誘った。メンバーの兵役の関係で、近年は一部メンバーでの公演開催やユニットライブなどが続き、この日も9人でのステージとなった。S．COUPSは"これが終わったらしばらくグループで東京に来ることはなくなりそうです"とさみしがった。それでも"悲しまずに、幸せな気持ちで待っていてください。会いたくなったらいつでも来られるようにしておきます"と話した。DKは"いつかまた帰ってくるので、また笑顔で再会しましょう"と呼びかけた。

ファンミーティング " YAKUSOKU "を開催した SEVENTEEN 。 韓国の13人組グループ SEVENTEEN が14日、 東京ドーム で ファンミーティング " YAKUSOKU "2日目公演を開催した。

人気曲"今 -明日 世界が終わっても-"や"God of Music","消費期限"など全18曲をパフォーマンス。2日間で10万人のCARATを熱狂させた。 ゲームも多数行われ、白熱のゲームで会場を沸かせた。 DINOは"東京ドームでラーメンを作るのは不思議でした"と苦笑いを浮かべつつ、パフォーマンス以外でも盛り上げた。 MINGYUは"平日にこんなに多くのCARATに来てもらっているのに、ゲームばかりして、一緒に過ごしている時間を何だと思っているんだ。

僕はコンサートの方が好きです"と冗談を飛ばし、笑いを誘った。 メンバーの兵役の関係で、近年は一部メンバーでの公演開催やユニットライブなどが続き、この日も9人でのステージとなった。 S．COUPSは"これが終わったらしばらくグループで東京に来ることはなくなりそうです"とさみしがった。 それでも"悲しまずに、幸せな気持ちで待っていてください。

会いたくなったらいつでも来られるようにしておきます"と話した。 DKは"いつかまた帰ってくるので、また笑顔で再会しましょう"と呼びかけた。 野見山拓樹がレポート





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