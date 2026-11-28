株式会社Palace Consulting代表の宮地大樹氏が登壇。同規模・同職種の採用成功事例をもとに、人が集まる訴求のつくり方と、定着・戦力化する人の見極め方を解説します。

ビジネスコミュニティバー「参謀BAR」を運営する株式会社経営参謀（本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司）は、2027年1月13日（水）19:00より、参謀BAR 新宿（東京都新宿区）にて、SES企業の経営者向け勉強会「【SES採用を考える会】採れる会社と採れない会社、何が違うのか？

」を開催します。 組織人事コンサルタントとしてSES・IT企業の採用を支援している株式会社Palace Consulting 代表取締役の宮地 大樹氏を迎え、同規模・同職種で採用がうまくいっている企業の事例をもとに、人が集まる訴求のつくり方と、定着し戦力になる人を選考で見極める方法を解説いただきます。 後半は懇親会を行います。 ところが、同じ業界・同じ規模で、着実にエンジニアを採り、定着させている会社もあります。

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特別に給与が高いわけでも、知名度があるわけでもありません。 では、何が違うのか。 本勉強会は、この問いをSES企業の経営者同士で考える場として開催します。 登壇する宮地氏の考えはシンプルです。