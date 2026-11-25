検索順位6位でも2位に次ぐクリック数を記録。CTRとクリック数の違いを理解し、表示回数が多いページの評価を再検討するべき理由と改善策を解説します。

株式会社 eclore が実施した 2026年10月 の SEO 業界データ分析によると、検索結果におけるクリック率（ CTR ）と クリック数 の関係に重要な示唆が含まれている。具体的には、 検索順位 6位の CTR は0.5％と極めて低い数値となった。一方で、この順位で記録された クリック数 は871件に達した。これは2位の2,022件に次ぐ第2位であり、 クリック数 全体に占める割合は22.3％を占めている。

表示回数とクリック数の非対称性

このデータは、表示回数が多い順位ではCTRが低くても、クリック数がまとまって発生することを浮き彫りにしている。1～3位のクリック数を合計すると、1～10位全体の62.7％を占めた。一方、1～3位の表示回数は全体の4.1％にとどまるという結果となった。つまり、上位3位は少数の表示回数で高頻度のクリックを獲得している構造である。

Also read Googleが「サイトの評判の不正使用ポリシー」の施行を開始し一部のサイトをリストから除外、CNNなど大手メディアのランキングが低下

クリック数が最も多かったのは2位の2,022件で、全体の51.9％を占めていた。また、4位のクリック数は228件で、1位の228件と同じ件数であった。4位のCTRは1.6％と1位を大きく下回っているが、表示回数が14,154回と多いため、クリック数では1位と並んでいる。この事実から、CTRの高さと獲得できるクリック数の多さは、分けて評価する必要があることが明確である。

2026年10月の業界標準と比較

2026年10月のSEO業界の検索順位別CTRを見ると、1位が35.4％、2位が31.8％で、3位の4.5％との間に27.3ポイントの差があった。これは業界全体の典型的な傾向を示しているが、前述のデータでは2位が全体の51.9％を占める一方、表示回数の58.0％が集まった6位も、全体の22.3％のクリックを生んでいた。この乖離は、平均的な業界傾向とは異なる特定のデータセットの特性を示唆している可能性がある。

Advertisement

さらに、1位の表示回数は644回と少ないため、1位のCTRは参考値として見る必要があると分析されている。表示回数が少ない状態では、CTRの数値自体が統計的に不安定になるリスクがあり、単純な順位比較では真のユーザインタレストを計測できない場合がある。この点はSEO施策において重要な注意点として認識すべきである。

今後のSEO施策への具体的提言

今後の施策では、表示回数が多いキーワードやページを抽出し、検索意図とタイトル・説明文が合っているかを点検したうえで、変更前後のCTRを比較するとよいだろう。特に表示回数が14,154回と多い4位のページのように、CTRは低いもののクリック数が安定しているケースは、タイトルやメタディスクリプションの改善余地が大きい可能性がある。株式会社ecloreでは年間120社超のSEOコンサルを担当しており、こうした分析力と豊富なコミュニケーション経験を活かして、消費者の購買行動や市場動向を深く理解している。これらの知見を基に、CTRだけでなくクリック数の絶対値も重視したレビュープロセスを構築することが、効果的なトラフィック増加につながると考えられる。