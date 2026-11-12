SENSYとインテージが連携 大型購買データで店舗開発AIを高度化

SENSY株式会社とインテージは、購買履歴データ「SCI-CODE」をAI店舗開発サービス「SENSY GeoScope」に統合し、新規出店の売上予測精度を向上させる連携を開始した。

SENSY 株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：渡辺 祐樹）と、株式会社 インテージ （本社：東京都千代田区、取締役社長：檜垣 歩）は、小売企業の 店舗開発 および出店判断の高度化を目的とした業務連携を開始した。両社は、 インテージ が保有する大規模購買履歴データ「 SCI-CODE 」と、 SENSY のAI 店舗開発 DXサービス「 SENSY GeoScope」を組み合わせることで、より精緻な出店シミュレーション環境を提供する。この連携により、既存のPOSデータだけでなく、市場全体の購買実態を統合的に分析可能となる。

AIと購買履歴データ融合で高精度シミュレーション実現

新連携の核心は、SENSY GeoScopeの基盤機能にインテージのSCI-CODEデータを組みわせる点にある。SENSY GeoScopeは、小売企業が保有するPOSデータに人口動態、商圏情報、競合店舗の位置などのデータを統合し、出店候補地における売上予測や競合分析、出店条件変更時の影響などをデジタル空間でシミュレーションするサービスである。これに、生活者がいつ、どこで、何を、いくらの金額で購入したかという継続的な購買履歴データを加えることで、従来の分析では困難であった未出店エリアや新フォーマットの検証精度を飛躍的に高める。

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従来、出店候補地の評価には商圏人口や競合店舗の有無、道路や駐車場のアクセス条件、売場面積、地域固有の特性など、多数の要素が関与していた。特に、担当者の経験則や外部調査に依存する部分が大きく、データドリブンな判断が難しい領域であった。両社の連携は、これらの複雑な要素を統合し、科学的な根拠に基づいた出店計画の立案を支援する仕組みを提供するものとなる。

投資リスク低減と成長戦略の両立を目指す背景

近年、建築費や土地価格の高騰、人手不足、激化する競争環境などを背景に、新規出店や既存店舗改装に伴う投資判断の重要性がさらに増している。出店判断の精度を高めることは、投資リスクの低減に直結するだけでなく、店舗網全体の成長戦略を確立し、地域に住む生活者に対して提供する価値を向上させる上でも不可欠である。しかし、自社POSデータからは既存店舗の購買行動しか把握できず、未出店エリアにおける競合の利用状況や生活者の店舗使い分け、買い回りの実態を直接捉えることは困難であった。

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本取り組みでは、SENSY GeoScopeの技術力を基盤としつつ、インテージが捉える市場全体の購買行動データと統合する。これにより、出店候補地周辺に居住する生活者が現在利用している店舗や購入商品傾向を踏まえ、新規出店による「店舗選択の変化」や「購買行動の変容」をデジタルツイン上で再現する。これにより、想定される流入顧客数や売上の予測精度が向上し、投資判断の質を高めることができる。

カニバリゼーション影響まで含めた包括的な予測

両社が開発する共同ソリューションの最大の特徴は、単なる新規売上の予測にとどまらず、出店条件を変更した場合の影響や、既存自社店舗へのカニバリゼーション（自営店舗間の顧客奪い合い）への影響までを含めて予測できる点である。出店候補地を選定する際、その店舗が周辺の既存店舗の売上をどれだけ奪うかというリスク評価は、小売企業にとって重要な判断材料となる。

SENSYとインテージは、SENSYのAI・シミュレーション技術と、インテージの豊富な市場データおよび小売領域における専門知見を融合させる。具体的には、小売企業の店舗開発業務における実用性を担保するための精度検証を早急に実施する予定である。さらに、両社の技術を統合した共同ソリューションとしての商用展開や、より広範な業界への提供方法について協議・検討を進めていく。