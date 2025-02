SEKAI CROSSE：多様性と挑戦が輝く国際ラクロス大会

学生たちによる企画運営の手腕と、多様性を重視した大会運営が魅力の国際ラクロス大会。競技の魅力を広げ、社会貢献にも繋がる取り組みが注目される。

本大会は、「D&I推進部」が中心となって活動しています。グループでのテーマ学習や専門講師を招いた講義を通じて、多角的な視点から学びを深めるだけでなく、それを実際の運営や競技環境に反映させることに取り組んでいます。 ラクロス は、 多様性 との親和性が高い スポーツ です。本大会では、性別や国籍、文化の違いを超えた交流を促進し、多様な価値観を受け入れながら競技ができる場を提供しています。SEKAI

CROSSEはスポーツ界で最もダイバーシティを考え、実行している組織であり、ここで得た学びを大会運営だけでなく、社会にも還元できるよう努めてまいります。IFルール委員会サブコミッティチェアマンを務めた日本初のプロラクロスプレーヤー・山田幸代が、五輪に向けて新ルールのポイントと日本代表のメダル獲得の可能性を解説!大会代表でもある山田幸代は、日本ラクロス界の先駆者として知られる伝説的プレイヤーです。2001年に大学入学と同時にラクロスを始め、わずか1年で年代別日本代表に選出。その後、数々のタイトルを獲得し、2005年には日本代表としてワールドカップに出場し、チームの5位入賞に貢献しました。2007年9月にプロ宣言し、日本初のプロラクロス選手として新たな道を切り開きました。現在は競技活動に加え、スポーツアンカーとしても活躍し、数々のメディア出演を通じてラクロスの普及に尽力しています。世界を知る元プロ選手ならではの視点で語られる貴重な内容を、ぜひお楽しみください!本大会は、全国の大学生100人が主体となって企画・運営する、日本でも珍しい国際的な大会です。普段は異なる大学や部活動で活動している学生たちが、ラクロスを愛する思いのもとに集まり、より良い大会をつくるために日々奮闘しています。学生たちは、毎晩のように遅くまでミーティングを重ね、運営の細部までこだわり抜きながら、大会の成功に向けて試行錯誤を続けています。企業の協賛獲得やチケット販売、当日の大会運営まで、スポーツビジネスの最前線に立ち、多くの挑戦を積み重ねています。さらに、企業の方や社会人の方々から直接アドバイスを受ける機会も多く、実践を通じて学びを深めています。こうした経験を通じて、学生たちは単なる大会運営にとどまらず、チームで一つのプロジェクトを成功させる力、社会で求められるスキルや姿勢を身につけています。ラクロスというスポーツを軸に、学生たちの挑戦と成長が詰まったこの大会に、ぜひご注目ください





