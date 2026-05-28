SCIEN、ISO/IEC 27001:2022認証取得で情報セキュリティとAI活用の『SCIENCE‑ready』基盤を強化

SCIENが国際規格ISO/IEC 27001:2022認証を取得し、AI・DX推進に必要な情報セキュリティマネジメントを強化。業務データや現場知を安全に活用し、課題ドリブンのソリューションで企業のDXと価値創造を支援します。

SCIENは、単にAIを導入するだけでなく、AIが本当に実務に活用できる状態、すなわち「SCIENCE‑ready」な基盤を構築することに注力しています。 これは、業務プロセス・データ・意思決定の前提条件が検証可能であり、説明責任を果たせるだけでなく、継続的な改善サイクルが回せることを意味します。

情報セキュリティに関しても同様の姿勢を貫き、単に規程やアクセス権の設定にとどまらず、リスクアセスメントの実施、社員教育の定期的実施、運用監視体制の強化、インシデント対応手順の整備、さらには委託先の管理までを一体的に捉えて、常に最適化を図ります。 このような取り組みは、実装現場で実際に機能し続けるセキュリティマネジメントを実現し、顧客が安心してAI・デジタル技術を活用できる環境を提供することを目的としています。





SCIENの代表取締役である田端そらは、最先端のAIや科学技術を研究室の壁の中だけにとどめず、企業や地域の現場で実際に価値を生み出す形で実装することをミッションとしています。 その過程で、顧客が所有する業務データや現場知、研究開発情報といった極めて重要な情報資産を預かる立場にあるため、情報セキュリティの確保は事業成長の制約ではなく、むしろ共創を促進する信頼の基盤と位置付けられます。

今回、SCIENはISO/IEC 27001:2022の認証取得に成功し、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）に関する国際規格の要求事項を満たしたことを正式に公表しました。 この認証は、リスク評価・管理策の実施・維持・継続的改善というプロセスが国際的に認められたものであり、顧客に対して「安心して知が循環する社会」の実現に向けた確固たるコミットメントを示すものです。



SCIENは、製造業をはじめとした現場で独自に開発した外観検査システムや、デジタル化・自動化ソリューションを提供しています。

単に技術を投入するだけでなく、課題を深く理解し、課題ドリブンのアプローチでPoC（概念実証）に留まらない段階的導入プロセスを実施することを強みとしています。 これにより、企業のDX推進や新たな価値創造を支援し、実務に根ざしたAI活用を実現します。 今後もSCIENは、情報セキュリティを事業成長の足掛かりとして継続的に磨き上げ、ビジョンである「人々の暮らしに、彩と縁を。 」を実現すべく、安心・安全な知の循環基盤を構築していきます





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AI活用 情報セキュリティ ISO27001 DX推進 課題ドリブン

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