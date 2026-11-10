SANUのモジュール別荘SHELLにStarlink導入、2031年150拠点へ拡大

SANUが提供するモジュール建築別荘「SHELL」にStarlinkブロードバンドを標準装備。2026年11月時点で41拠点、2031年には150拠点超を目指す拡大計画について解説。

ライフスタイルブランドの SANU は、日本の自然豊かな地域に設置される モジュール建築 プロダクト「 SHELL 」において、宇宙通信企業SpaceXの衛星ブロードバンドサービス「 Starlink 」を組み込むことで、遠隔地でも安定した高品質なインターネット接続を実現している。この取り組みは、既存の地上通信インフラが届きにくい環境でも、入居者が日常的な大容量通信を不安なく利用できる基盤を整備するものである。

設計段階からのStarlink標準装備と技術連携

SANUが提供する新建築プロダクト「SHELL」は、独自のモジュール建築技術を活用し、目的地としての自然環境を居住空間に融合させることを核としている。このプロジェクトの背景には、グローバルプラットフォーム「SANU 2nd Home」を通じて地球全体を「もうひとつの家」とするビジョンが存在し、単なる宿泊施設を超えた生活様式の実現を目指している。既存のインフラが未整備な場所でも、建設完了のその日からStarlinkによるブロードバンド接続を備える設計が採用されている点が特徴的である。

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この技術統合により、照明や設備をソフトウェアで制御する「Software Defined Home」の機能ともシームレスに連携している。SpaceXのEnterprise Business担当バイスプレジデントは、従来のインターネットが利用できない、または安定しない地域を含む、日本の自然豊かな遠隔地にあるSANUのSHELLへStarlinkのブロードバンドを提供できることを誇りに思うと表明している。設計段階からStarlinkを組み込むことで、自然の奥深くにある住まいにおいても、動画視聴やビデオ通話など、日常的に大容量の通信を必要とする用途を確実に支える体制が構築された。

SANUの運営規模と将来の拡大目標

SANUは「Live with nature. / 自然と共に生きる」を掲げ、人と自然が共生する社会の実現を目指すライフスタイルブランドとして活動している。人が自然と調和し、楽しく健康的にこの地球で暮らし続けるために必要なことを、新しい生活様式の提案を通じて社会へ発信していくことを使命としている。真面目に未来の生き方を考え、明るく私たちのライフスタイルを変えていくというメッセージのもと、日本の美しい自然の中に独自に建築したシェア別荘を提供している。

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現在、SANUは41拠点251室を運営しており、その数値は2026年11月時点のデータに基づくものである。この実績を土台とし、SANUは2031年までに国内外で150拠点以上の展開を目指すと発表した。この急激な拡大計画は、Starlinkとの提携による通信インフラの課題解決が、遠隔地での高品質な生活提供を可能にした結果としての戦略的ステップである。個々のライフスタイルに最適な形で、自然の中で過ごす時間を提供するサービス需要が、このような成長を支えている。

既存インフラの限界と衛星通信の実用的価値

日本の自然豊かな遠隔地では、地上のケーブル網や基地局が届かない、あるいは接続が不安定になるケースが依然として多く見られる。SANUとSpaceXの提携は、このような物理的な制約を技術的に克服する具体策として位置づけられている。従来のネットワーク依存型サービスでは対応困難であった地域においても、衛星通信の特性を活かすことで、入居者は都市部と同等のネット環境を享受できるようになる。これは単なる利便性の向上にとどまらず、リモートワークやデジタルノマドの推進にとって不可欠な条件整備である。

Software Defined Home技術との組み合わせにより、SHELL内での家電や照明の制御もネットワークを通じて最適化される。これにより、電力使用の効率化や快適な居住環境の維持が可能となる。SANUは、地球全体を「もうひとつの家」にするという長期的なビジョンの下、この技術スタックを基盤として、国内外での事業拡大を加速させる方針である。2031年までの150拠点超という目標は、単なる数値の増加ではなく、新しい生活様式が社会に定着していく過程を示す指標ともなる。

自然共生社会の実現に向けた次のステップ

SANUが推進する「SANU 2nd Home」は、建築技術だけでなく、持続可能なライフスタイルの実現を目指す包括的なプラットフォームとして機能している。Starlinkの導入は、これらの活動を支えるインフラ面の重要な支柱であり、自然環境とテクノロジーの調和を具体化する事例として注目されている。将来の拠点展開において、通信環境の質は入居者の満足度や定住意向に直結するため、この取り組みは事業成長の鍵を握っている。

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今後、SANUは国内外での新規拠点開設に伴い、Starlinkとの連携をさらに深化させる予定である。2026年11月時点の41拠点、251室という現状から、2031年の150拠点超への飞跃を目指すにあたり、各地の気象条件や地形に応じた通信最適化が進められる見込みである。人々が自然と調和し、楽しく健康的に暮らし続けるための基盤整備が、SANUとSpaceXの協業によって着実に進んでいる。