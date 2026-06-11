SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）を‘日本一丸’の応援で後押しするプロジェクト‘ひとつになるから強くなる。’アクション

キリンホールディングス株式会社は、‘SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）’を‘日本一丸’の応援で後押しするプロジェクト‘ひとつになるから強くなる。’アクションのメッセージ広告第2弾を6月14日（日）からデジタルメディアで放映し、キリン公式SNSでも公開します。さらに、全国のサポーターから寄せられた応援メッセージは、特別コンテンツ‘KIRIN Cam’を通じて、キリンが特別協賛するモンテレイでの事前合宿‘KIRIN CHALLENGE CAMP’に届けられ、選手たちへ共有。日本中の声援が、世界へ挑む選手たちを後押ししています。プロジェクトでは、森保監督やサッカー日本代表の願いや覚悟を日本中へ届けるメッセージ広告をはじめ、森保監督をはじめとしたサッカー日本代表のリアルな想いを発信する特別コンテンツ‘KIRIN Cam’を公開。さらに、サポーターの応援を選手たちへ届けるさまざまな施策を展開しています。

SAMURAI BLUE（ サッカー日本代表 ）を‘ 日本一丸 ’の応援で後押しする プロジェクト ‘ひとつになるから強くなる。 ’アクションの メッセージ広告 第2弾をキリンホールディングス株式会社が6月14日（日）からデジタルメディアで放映し、キリン公式SNSでも公開します。

さらに、全国のサポーターから寄せられた応援メッセージは、特別コンテンツ‘KIRIN Cam’を通じて、キリンが特別協賛するモンテレイでの事前合宿‘KIRIN CHALLENGE CAMP’に届けられ、選手たちへ共有。 日本中の声援が、世界へ挑む選手たちを後押ししています。 プロジェクトでは、森保監督やサッカー日本代表の願いや覚悟を日本中へ届けるメッセージ広告をはじめ、森保監督をはじめとしたサッカー日本代表のリアルな想いを発信する特別コンテンツ‘KIRIN Cam’を公開。

さらに、サポーターの応援を選手たちへ届けるさまざまな施策を展開しています。 キリンは、1978年より約半世紀にわたり日本サッカー協会（JFA）オフィシャルトップパートナーとしてサッカー日本代表と歩み続けてきました。 プロジェクトの想いは、“最高の景色”を目指して戦うサッカー日本代表と、それを支えるサポーターの声をつなぎ、日本中の声援を力に変えて届けたいというものです。 プロジェクトでは、決戦前に実施された‘キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。

SAMURAI BLUE（日本代表） 対 アイスランド代表’の会場を舞台に、決戦に挑むサッカー日本代表へ6万人の声援を届ける‘6万人の応援チャント’や、日本全国のサポーターから寄せられた応援メッセージを集め、決戦の地にいる選手たちへ届ける‘KIRIN Wall’など、多面的な施策を展開しています





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