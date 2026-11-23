SABU監督の最新作『記憶ゼロ』が第63回金馬賞で美術賞と音響賞の2部門を受賞。日本人監督として史上最多の11部門ノミネートという快挙を達成し、台湾映画界でその存在感を示した。

日本出身の SABU （サブ）監督が手掛けた最新映画『 記憶ゼロ 』が、台湾で現地時間22日に開催された『第63回台湾 金馬賞 』において、最優秀美術賞と最優秀音響賞の2つの栄誉ある部門を受賞した。この作品は、日本人監督の作品として 金馬賞 の歴史上最多となる11部門へのノミネートという金字塔を打ち立てていた。

記憶障害を患う刑事の捜査劇とキャスト陣

『記憶ゼロ』の原題は『Arrested Memory』であり、2027年初夏に公開が予定されている。物語は、ある衝撃的な事件をきっかけに記憶障害を発症した敏腕刑事が、誘拐事件の捜査に挑む様子を描く。主人公の刑事は次第に記憶を失っていく中、残された直感だけを頼りに犯人を追い続ける姿が描き出されている。

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主人公の刑事役には、台湾で絶大な人気を誇る俳優イーサン・ルアンが抜擢された。イーサン・ルアンは過去に『モンガに散る』や『我、邪で邪を制す』などの作品でその実力を証明しており、本作でも主演として期待を集めている。また、ムーン・リーやシェ・インシュエンといった台湾の実力派俳優陣も出演しており、作品の密度を高めている。

さらに、SABU監督作品への出演が恒例となっている堤真一や、映画『ドライブ・マイ・カー』で知られる霧島れいかも本作に出演している。この豪華なキャスト陣の総出演により、国際的な視点と現地のリアリティを融合させたストーリーテリングが実現している。

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史上最多11部門ノミネートと受賞背景

中国語圏を代表する権威ある映画賞である金馬賞では、作品賞、監督賞、主演男優賞、助演男優賞、撮影賞、美術賞、デザイン賞、アクション設計賞、編集賞、音響賞、歌曲賞の合計11部門にノミネートされた。これは日本人監督作品として過去最高の記録であり、その影響力と作品の評価の高さを裏付けるものとなった。

授賞式には、監督賞候補にノミネートされているSABU監督をはじめ、主演男優賞候補のイーサン・ルアン、助演男優賞候補のアキラ・ホァンら主要キャストやスタッフが現地へ赴き出席した。彼らの参加は、台湾映画界における本作への強い関心と期待の表れでもあった。

特に注目を集めた最優秀音響賞の受賞者は、台湾を代表する録音・音響技師であるトゥー・ドゥージーとその息子トゥー・ジュンタンであった。親子での受賞となったこの瞬間は、家族単位での技術継承と協働の成果が認められた形となった。

世界的評価と受賞した音響チームの経歴

音響賞を受賞したトゥー・ドゥージーは、アジア映画史に残る数々の名作の音響を担当してきたベテラン技師である。ホウ・シャオシェン監督の『悲情城市』、エドワード・ヤン監督の『クー嶺街少年殺人事件』、ウォン・カーウァイ監督の『花様年華』など、そのキャリアは豪華そのものであり、今回の受賞は彼の実力が改めて世間に認知された瞬間であった。

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本作『記憶ゼロ』は、2024年9月にイタリアで開催された『第83回ベネチア国際映画祭』のアウト・オブ・コンペティション部門でワールドプレミア上映され、国際的なデビューを飾った。その直後にはカナダの『第51回トロント国際映画祭』に出展し、ミッドナイト・マッドネス部門で観客賞の第2位を獲得するという高い評価を得ている。

さらに、日本の『第39回東京国際映画祭』においてもガラ・セレクション部門に出品され、東アジアを中心にその話題性と芸術性が広く認知されている。これらの国際的な映画祭での連続的な受賞や招待は、SABU監督の国際的な地位をさらに確かなものにするものである。