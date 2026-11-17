S1新人博多彩葉が11月16日にX上で特定の人物への不満を投稿し、同業者から批判を浴びた経緯と業界への影響を詳述。

S1（エスワン）に所属する セクシー女優 の 博多彩葉 （20）が、11月16日自身のX（旧Twitter）で投稿した内容が大きな波紋を呼んでいる。12月に 週刊プレイボーイ で グラビアアイドル としてデビューし、2026年4月にS1より セクシー女優 としてデビューした博多は、親密な関係にあったとみられる特定の人物とのトラブルを仄めかす投稿を連発した。

投稿内容と流出したメッセージの真相

博多は投稿の中で、純愛を求めていたが誤算だったと振り返り、20歳でありながら今後はお仕事により真面目に向き合うと約束した。しかし、その数分後には暴露系アカウントが投稿していた特定人物によるナンパ記事の引用を含め、関係成立後に雑な扱いを受けたと主張。保身のため関係を切られたとの不満を表明した。

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同時に、当該人物と博多とみられる女性との親密なやり取りが確認できるLINEやInstagramのDMスクリーンショットが暴露系アカウントにより公開された。これにより、博多自身が発信源ではないかという疑念が浮上し、批判の矛先が向かった。博多は「脱ぐ仕事を選んだことと、人としての尊厳を軽視されていいことは、まったく別の話」というスタンスを維持している。

ファンと同業者からの批判的な反応

博多の投稿に対し、ファンや一般ユーザーからは「拒絶した上で晒すのはタチが悪い」「返信までしてLINEを交換している時点で被害者ヅラは無理がある」といった声が殺到した。特に、単なる腹いせではないかという疑念が強く、状況を収束させようとするのではなく、逆効果になっているのではないかという指摘も見られた。

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同業者からの反応も冷ややかである。セクシー女優の佐藤愛瑠（23）は「業界の女優全体を下げる行為はありえない」と強く非難。27歳の滝川すみれは、プロ意識を持って活動する同業を尊敬しているだけに「嫌だ」と漏らし、24歳の宮本さと美は「上手くいかなかったら晒して被害者面するのはよくない」と苦言を呈した。

博多の反論と業界への影響

これらの批判に対し、博多は「捨てられたというより、連絡が面倒でLINEをブロック・削除した」と反論。自身の新人トップとしての影響力とファン支持を武器に、同業者を守るための正当な告発であると主張した。11月17日にも「収束を狙っているなら逆に収束させない。なぜ私だけが矢面なのか」と投稿し、対峙する姿勢を変えていない。

この一連の騒動は、成人向け業界の倫理観やプロフェッショナリズムを問う議論を呼び起こしている。博多の行動が業界全体に与えるダメージや、今後どのように収束していくかが注目される。関係者の今後の動向と、業界内での対応策に注目が集まっている状況だ。