S-LIVE JAPAN's 7号ななチャンネルがTikTok Shopのセールイベント‘トクトクセール’でチャレンジャーランキング1位を獲得

株式会社Sホールディングスが運営するライブコマース専門事務所「S-LIVE JAPAN」に所属する新規チャンネル「7号ななチャンネル」がTikTok Shopのセールイベント‘トクトクセール’において、新興セラーの成長度を示す‘チャレンジャーランキング’で第1位を獲得したことをお知らせいたします。本チャンネルは、2026年4月1日の始動からわずか1ヶ月未満で1位を獲得し、TikTok Shopにおける新規チャンネルとして急成長を遂げました。今回の成果は、一時的な販促施策によるものではなく、ブランドへの信頼構築に加え、配信・運営・カスタマーサポートまでを一体化したチーム全体の連携によって実現したものです。ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」に所属するライブコマースチャンネルです。出演者‘なな’による親しみやすいコミュニケーションと、リアルな使用感・体験を重視したライブ配信を強みに、視聴者との信頼関係を構築しています。ファッション、ライフスタイル、美容アイテムを中心に‘見て楽しい・参加して楽しい・買って満足できる’ライブ配信を展開。商品紹介に留まらず、視聴者との双方向コミュニケーションを通じて、購買体験そのものの価値向上を目指しています。2026年4月1日のチャンネル始動後、初開催となるTikTok Shop大型セール‘トクトクセール’にて、チャレンジャーランキング1位を獲得しました。 S-LIVE JAPANは、TikTokを中心に活躍するライブコマーサーが所属し、「燕チャンネル」をはじめとした複数のライブコマースチャンネルを運営する、ライブコマース専門プロダクションです。TikTok公式クリエイターエージェンシーパートナー(CAP)に認定されており、クリエイターと企業の架け橋として、TikTok上でのプロモーションおよびコラボレーション施策を支援しています。

株式会社Sホールディングスが運営するライブコマース専門事務所「 S-LIVE JAPAN 」に所属する新規チャンネル「 7号ななチャンネル 」がTikTok Shopのセールイベント‘ トクトクセール ’において、新興セラーの成長度を示す‘ チャレンジャーランキング ’で第1位を獲得したことをお知らせいたします。

本チャンネルは、2026年4月1日の始動からわずか1ヶ月未満で1位を獲得し、TikTok Shopにおける新規チャンネルとして急成長を遂げました。 今回の成果は、一時的な販促施策によるものではなく、ブランドへの信頼構築に加え、配信・運営・カスタマーサポートまでを一体化したチーム全体の連携によって実現したものです。 ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」に所属するライブコマースチャンネルです。

出演者‘なな’による親しみやすいコミュニケーションと、リアルな使用感・体験を重視したライブ配信を強みに、視聴者との信頼関係を構築しています。 ファッション、ライフスタイル、美容アイテムを中心に‘見て楽しい・参加して楽しい・買って満足できる’ライブ配信を展開。 商品紹介に留まらず、視聴者との双方向コミュニケーションを通じて、購買体験そのものの価値向上を目指しています。2026年4月1日のチャンネル始動後、初開催となるTikTok Shop大型セール‘トクトクセール’にて、チャレンジャーランキング1位を獲得しました。

S-LIVE JAPANは、TikTokを中心に活躍するライブコマーサーが所属し、「燕チャンネル」をはじめとした複数のライブコマースチャンネルを運営する、ライブコマース専門プロダクションです。 TikTok公式クリエイターエージェンシーパートナー(CAP)に認定されており、クリエイターと企業の架け橋として、TikTok上でのプロモーションおよびコラボレーション施策を支援しています





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