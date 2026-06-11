Sクラスでインフォテインメント体験進化、カスタマイズ強化など新機能搭載

Sクラスでインフォテインメント体験が進化し、カスタマイズも強化された。インテリアも新設計のインストルメントパネルやドアトリムなどによって刷新され、Sクラスで初めて"MBUXスーパースクリーン"が全車標準装備となった。機能面においては、メルセデス・ベンツ独自のオペレーティングシステムである"MB.OS"と、第4世代となる"MBUX"が新たに搭載された。これにより、Google Mapsをベースとしたナビゲーションや、Google Geminiなどの生成AIを活用して自然な対話が可能なバーチャルアシスタントが利用できるなど、インフォテインメント体験が進化した。 カスタマイズでは、従来のプログラムを拡張した"MANUFAKTUR Made to Measure"を初導入。これにより、100色以上の外装色や400色以上の内装色、80色以上のステッチカラーから好みの仕様を選択でき、フロアマットなどにロゴの刺繍を施すといった、きめ細かいパーソナライゼーションが可能となっている。S 580 4MATIC longには最高出力395kWを発揮する8気筒ガソリンエンジンが組み込まれる。S 450 d 4MATICには電気加熱式触媒コンバーターを量産車として初採用した新型6気筒クリーンディーゼルエンジンが搭載され、すべてのエンジンにISG（インテグレーテッド・スターター・ジェネレーター）が組み合わされている。安全性については、フロントシートの"PRE-SAFEインパルス（前面衝突被害軽減機能）」が全車に標準化されたほか、オプションを含めると最大15個のエアバッグを搭載可能としており、従来モデルからさらに乗員保護性能が強化された。

インテリアも新設計のインストルメントパネルやドアトリムなどによって刷新。 Sクラス で初めて" MBUXスーパースクリーン "が全車標準装備となった。 これは14.4インチのメディアディスプレイと12.3インチの助手席用ディスプレイを組み合わせたものだ。

前席にはシートヒーターと連動するヒーテッドシートベルトが初採用。 機能面においては、メルセデス・ベンツ独自のオペレーティングシステムである"MB. OS"と、第4世代となる"MBUX"が新たに搭載された。 これにより、Google Mapsをベースとしたナビゲーションや、Google Geminiなどの生成AIを活用して自然な対話が可能なバーチャルアシスタントが利用できるなど、インフォテインメント体験が進化した。

カスタマイズでは、従来のプログラムを拡張した"MANUFAKTUR Made to Measure"を初導入。 これにより、100色以上の外装色や400色以上の内装色、80色以上のステッチカラーから好みの仕様を選択でき、フロアマットなどにロゴの刺繍を施すといった、きめ細かいパーソナライゼーションが可能となっている。 S 580 4MATIC longには最高出力395kWを発揮する8気筒ガソリンエンジンが組み込まれる。

S 450 d 4MATICには電気加熱式触媒コンバーターを量産車として初採用した新型6気筒クリーンディーゼルエンジンが搭載され、すべてのエンジンにISG（インテグレーテッド・スターター・ジェネレーター）が組み合わされている。 安全性については、フロントシートの"PRE-SAFEインパルス（前面衝突被害軽減機能）」が全車に標準化されたほか、オプションを含めると最大15個のエアバッグを搭載可能としており、従来モデルからさらに乗員保護性能が強化された





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