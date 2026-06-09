Syncable、子どもの食へのアクセスを支援する団体を紹介する特集ページを開設

Syncableは、子どもの食環境の構造的課題に対処するため、こども食堂、フードパントリー、フードバンク、食文化教育活動などに取り組む団体を紹介する特集ページを開設。社会課題の背景や活動内容、寄付の使途を可視化し、個人や企業が理解を深めた上で継続的に支援できる機会を提供する。

現代の日本において、子どもの「食」を取り巻く環境にはさまざまな構造的課題が存在します。 経済的・社会的な事情により安定した食事へのアクセスが阻まれている世帯があるほか、地域のつながりの希薄化によって孤食を余儀なくされる状況や、給食のない長期休暇における食のセーフティネットの不足、食文化に触れる機会の減少など、生活・福祉・教育の多面的な問題が生じています。

こうした課題に対し、子どもたちが安心して食事をとれる地域拠点「こども食堂」は2025年度には全国1万2,602カ所に拡大するなど、連帯の輪は着実に広がっています。 しかし一方で、国内では年間約464万トン（令和5年度推計）もの食品ロスが発生しており、食事の権利が十分に保障されていない子どもたちがいるという「食の資源とアクセスの構造的な不平等」は、依然として社会全体で向き合うべき大きな課題です。 毎年6月は国が定める「食育月間」であり、これを機に多くの非営利団体が活動を強化します。

しかし、最前線で活動する団体の皆さまからは、「活動の必要性を広く届けたいが、個別の発信では限界がある」「寄付キャンペーンを立ち上げても、認知を広げるきっかけづくりが難しい」といった悩みの声が多く寄せられていました。 そこでSyncableでは、地域のこども食堂、家庭が必要な食品にアクセスしやすくするフードパントリー、食品ロス削減と連動したフードバンク、だしや和食を含む多様な食文化に触れる学びの活動など、様々な方法で子どもの食へのアクセスや安心できる環境づくりに取り組む団体を紹介する特集ページを開設します。

本特集を通じて、社会課題の背景、各団体の活動内容、寄付の使途を見える化し、関心を寄せる個人や企業、地域の関係者が、課題を理解したうえで継続的に関われる団体やプロジェクトと出会える場をつくります





Toyokeizai / 🏆 47. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

こども食堂 食品ロス フードバンク フードパントリー 食育

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Syncable、HAPIC（ハピック）−HAPPINESS IDEA CONFERENCE」2023へ協賛および登壇Syncable、HAPIC（ハピック）−HAPPINESS IDEA CONFERENCE」2023へ協賛および登壇 STYZのプレスリリース

Read more »

Syncable、登録団体数4,000突破！Syncable、登録団体数4,000突破！ 株式会社STYZのプレスリリース

Read more »

Syncable、寄付者による『選んだ寄付金額が寄付先に届くようにする機能』利用が10万件突破！Syncable、寄付者による『選んだ寄付金額が寄付先に届くようにする機能』利用が10万件突破！ 株式会社STYZのプレスリリース

Read more »

Syncable、オンライン寄付の安全性をさらに強化するために「3Dセキュア2.0」を導入。Syncable、オンライン寄付の安全性をさらに強化するために「3Dセキュア2.0」を導入。 株式会社STYZのプレスリリース

Read more »

Syncable、大阪マラソン2025のチャリティランナー募集サイトをリリースSyncable、大阪マラソン2025のチャリティランナー募集サイトをリリース 株式会社STYZのプレスリリース

Read more »

Syncable、寄付限度額を引き上げ、大口寄付を可能にSyncableは、寄付者と団体をシームレスにつなぐプラットフォームとして、社会的なインパクトを促進。寄付の限度額を引き上げることで、大口寄付を可能に。

Read more »