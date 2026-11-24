ターン制SRPG『Symphony of War: The Nephilim Saga』の続編は前作から100年後を舞台に、没落した帝国を巡る勢力抗争を描く。新たに導入される海戦では艦船の運用や陸上部隊との連携が可能になり、シリーズ初挑戦者にも配慮した物語が展開される。

本作は、2022年発売の ターン制SRPG 『Symphony of War: The Nephilim Saga』の続編だ。 前作では重装歩兵や弓兵、僧侶などのクラスが登場し、最大9ユニットで1つの部隊を編成。

戦場では部隊を一つのコマとして動かし、狭い道を押さえて敵の進軍を食い止めるといったSRPGならではの戦略を部隊単位で練るのが特徴だった。 Steamユーザーレビューの全言語集計では、本稿執筆時点で1万3023件のうち94％が好評で、評価は「非常に好評」となっている。 本作の舞台は前作から100年後。 かつての帝国は力を失い、各地の勢力が支配権を争う戦乱の時代だ。

Also read タヌキのポンが神社復興へ、配達と絵文字コミュニケーションが特徴の新作ゲーム

プレイヤーは分裂した国を旅し、行く先々で協力を取りつけながら英雄たちを仲間に加え、人々を力で従わせる勢力に立ち向かう。 盗賊との小競り合いはやがて陸と海を巻き込む大規模な戦争に発展する。 SRPGの王道を行く新たな物語が描かれるようだ。 シリーズに初めて触れる人も本作から楽しめるという。

Advertisement

本作から登場する海戦では、各部隊にそれぞれ艦船が割り当てられる。 艦種によって性能や装備が異なり、物語が進むにつれて武装の追加や強化もできるという。 敵艦との距離を保って大砲を撃つか、横付けして兵を送り込むか。 艦砲射撃で陸上の敵を狙い、海から地上部隊を援護することもできる。

前作から100年後の世界を舞台に、没落した帝国の支配権を巡る勢力抗争が描かれる🔥