Super One: A Great Second Car Candidate

Super One is a great second car candidate, offering a dual-function that can be used for daily enjoyment and short distances without getting bored. With a price of 209,200 yen, it is a great value for money. It is not just a moving EV, but a small EV sports car with a boost mode, virtually shifting control, and active sound control. It is a quiet and easy-to-use EV for short distances. During the weekend, it can be used in boost mode to add a little fun to the drive.
BEST CAR WEB INTERVIEW: SUPER ONE PRICE IS 339,200 YEN, BUT WITH CEV ASSISTANCE OF 130,000 YEN, IT BECOMES 209,200 YEN.
THIS MAKES SUPER ONE REALITY INCREASE. IF OTHER ASSISTANCE IS AVAILABLE, IT BECOMES MORE EXCITING. IMPORTANT IS NOT TO BUY BECAUSE IT IS CHEAP, BUT BECAUSE THE PRICE IS ACCEPTABLE FOR THE ROLE.
SUPER ONE IS NOT JUST A MOVING EV, BUT A SMALL EV SPORTS CAR WITH BOOST MODE, VIRTUALLY SHIFTING CONTROL, AND ACTIVE SOUND CONTROL. IT IS A QUIET AND EASY-TO-USE EV FOR SHORT DISTANCES. DURING THE WEEKEND, IT CAN BE USED IN BOOST MODE TO ADD A LITTLE FUN TO THE DRIVE.
THIS DUAL-FUNCTION IS WHAT MAKES SUPER ONE A GREAT SECOND CAR. IF YOU HAVE A MAIN CAR FOR LONG DISTANCES AND ADULT MOVEMENT, SUPER ONE IS NOT A MUST-HAVE. WHAT SUPER ONE OFFERS IS DAILY ENJOYMENT, AND A SHORT DISTANCE THAT DOES NOT GET BORING.
IN CONCLUSION, SUPER ONE IS A GREAT SECOND CAR CANDIDATE. WITH A RANGE OF 274KM, IT IS MORE THAN ENOUGH FOR ITS PURPOSE. THE PRICE SENSATION OF 209,200 YEN IS ALSO A PLUS, ESPECIALLY WHEN IT COMES TO THE ENJOYMENT OF DRIVING.
SUPER ONE IS NOT A REPLACEMENT FOR A BIG CAR, BUT A SECOND CAR THAT MAKES DAILY LIFE LIGHT AND FUN
Super One Second Car Dual-Function Price Enjoyment Daily Life Short Distances BOOST MODE Virtual Shifting Control Active Sound Control
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
N-Series アンド N-VAN e: をベースのSuper-ONEに5段変速 サービスエンジンサウンドアクティブ本田技研工業は、予定されている発売日である5月22日、品川ザ・グランドホールで小型EV「Super-One」を発表した。価格は339万200円。日本での発売から1年以内にイギリス、アジア、オセアニアにも投入することが予告されている。日本で発売されるN-VAN e:、N-ONE e:、およびN-Insightからさらに185mmの大きさ、100mmの広さ、70mmの高さに変更されています。
Read more »
日本から注目アーティストがブライトンに集結！The Great Escape 2026 Official Showcase 'Inspired by Tokyo'ライブレポートプレスリリース 日本から注目アーティストがブライトンに集結！The Great Escape 2026 Official Showcase 'Inspired by Tokyo'ライブレポート
Read more »
SUPER BEAVERの映画で新曲「告白」を聴けることが判明、監督が楽曲に感動して使用を決定本日5月22日に公開されたSUPER BEAVERの映画「SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-」のラストシーンで新曲「告白」が使用されていることがわかった。
Read more »
SUPER BEAVERの渋谷龍太・柳沢亮太・上杉研太・藤原‘37才’広明の初日舞台あいさつ映画『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』初日舞台あいさつに登壇したSUPER BEAVERのメンバーが、上映後、舞台上でコメントした内容です。
Read more »
SUPER BEAVERが結成20周年イヤーを回想、“メンバー監修なし”のドキュメンタリー映画を語る（イベントレポート / 会見レポート / 写真30枚）SUPER BEAVERの初のライブ＆ドキュメンタリー映画「SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-」が本日5月22日より全国で公開され、東京・TOHOシネマズ 新宿で行われた初日舞台挨拶にメンバーと若菜俊哉監督が登壇した。
Read more »
「ヤンチャEV」「欲しいぃぃ」ホンダの小型EV『スーパーワン』発売にSNS興奮！約340万円の価格に「安すぎる」の声もホンダは、小型EV『Super-ONE（スーパーワン）』を5月22日に発売すると発表した。価格は339万0200円だ。SNSでは、「ヤンチャEV」「欲しいぃぃ」「スーパーワン安すぎるｗ」など、話題になっている。
Read more »