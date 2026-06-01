StartPass、Growth-Pass契約ユーザー向けに無料福利厚生パッケージを提供

StartPassがGrowth-Pass契約ユーザー向けに、xNEXTの社割NEXT、SYSLEAのFrictio、充レンなど3つのサービスを無料で提供する福利厚生パッケージを開始。スタートアップの採用力向上と業務効率化を支援する。

スタートアップ 向けに 福利厚生 サービスを提供するStartPassは、同社のGrowth-Pass契約ユーザー向けに、複数の企業と連携して特別な 福利厚生 パッケージを無料で提供する取り組みを開始した。

この取り組みは、限られたリソースの中で採用力や従業員満足度を高めたいと考えるスタートアップのニーズに応えるもので、具体的にはxNEXT社の「社割NEXT」、SYSLEA社のAIネイティブCRM「Frictio」、そしてモバイルバッテリーレンタルサービス「充レン」の3つのサービスが含まれる。 StartPassは「攻めに加え、守りの経営インフラ」というメッセージを掲げ、スタートアップエコシステム全体の支援を目指す。 xNEXT社が提供する「社割NEXT」は、企業規模に関係なく日常で使いやすい福利厚生を手軽に導入できるサービスだ。

創業初期のスタートアップでは、福利厚生を整えたいという声がある一方で、コストや運用負荷が大きな障壁となっている。 社割NEXTは、従業員やその家族が利用できる割引サービスを多数提供し、採用面接での福利厚生アピールや従業員満足度向上に貢献する。xNEXTの担当者は「この取り組みを通じて、スタートアップで働く皆さまがより働きやすく、挑戦に集中できる環境づくりを支援したい」とコメントしている。 SYSLEA社のFrictioは、AIが顧客や組織との一次接点を自動取得・構造化し、CRMをリアルタイムで組成するAIネイティブCRMだ。

Frictioの理念は「No Entry, Review Only」で、入力作業をなくし、現場のアクティビティから経営データが自動で立ち上がる世界を実装する。 スタートアップのファウンダーは商談や採用、投資家対応など多くの会話の中で意思決定を積み重ねるが、CRM入力や議事録作成といった記録作業に時間を取られがちだ。 Frictioはその負担を軽減し、判断と行動に集中できる環境を提供する。

SYSLEAは創業以来、AIを前提とした事業と組織のあり方を追求しており、今回の提携を通じてより多くのファウンダーにAIで経営を動かす選択肢を届ける。 また、モバイルバッテリーレンタルサービス「充レン」も連携サービスとして追加された。 スマートフォンのバッテリー切れはビジネスシーンでの課題の一つであり、スタートアップの従業員が外出先やオフィスで手軽に充電できる環境を提供する。 充レンは全国に設置されたステーションでモバイルバッテリーをレンタルでき、利便性が高い。

StartPassの担当者は「今回の福利厚生パッケージを通じて、スタートアップで働く皆さまの日常の負担を軽減し、業務効率を向上させたい」と述べている。 StartPassは今後もGrowth-Pass契約ユーザー向けに、スタートアップの成長と働きやすさを両立する福利厚生サービスの拡充を図る方針だ。 この取り組みは、スタートアップエコシステムを支えるインフラとして、企業と従業員双方に価値を提供することを目指している。

ファウンダーは限られた時間とリソースを最大限活用するために、今回の無料福利厚生を活用し、採用競争力の強化や従業員満足度の向上につなげることが期待される





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