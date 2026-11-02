Straight Angeli、メジャーデビュー認定式を開催し松元寧音さんが誓い

2025年11月1日にデビューしたアイドルグループStraight Angeliが1周年記念ライブを開催。同日にメジャーデビューを果たし、松元寧音さんが武道館進出を誓った。

女性6人組アイドルグループ、 Straight Angeli （ストレート アンジェリー）が所属するスターダストプロモーション傘下の同グループは、1周年記念単独ライブ『 Straight Angeli 1st Anniversary Live -Campanella-』を開催しました。このライブは同日付での メジャーデビュー を祝うイベントとしても位置づけられており、ファンと喜びを分かち合う形となりました。

2025年11月1日にデビューしたStraight Angeliは、松元寧音さん（21）、吉田有梨沙さん（20）、大山蒼生さん（20）、高嶋杏さん（19）、相羽星良さん（20）、織田ひまりさん（20）の6人で構成されています。メンバー全員が明確な年齢と名前が示されており、グループのコンセプトは「Kawaii Rock」です。名前の由来には、天使のように誰からも愛される存在になってほしいという願いが込められています。

Also read Straight Angeli、デビュー１周年記念日にメジャーデビュー＆ワンマンライブ

ライブ会場でのパフォーマンスと曲目紹介

デビュー1周年を記念して開催された今回のライブでは、メンバーが自身の成長を披露する場となりました。ライブの第1部は、楽曲『My Dream Myself』からスタートし、続いて『ハートハレーション』や『そんな私と君との歌』を熱唱しました。さらに、『STARlighT』についてはピアノ伴奏のみで歌い上げるなど、メンバーの歌唱力を見せる演出が施されました。

アンコール环节では、特別な儀式が行われました。この日に楽曲『僕ら羽ばたいた日』を通じてメジャーデビューを果たしたStraight Angeliが、今後大きく羽ばたいていけるかどうかをファンの前で確かめる「Straight Angeliメジャーデビュー認定式『羽ばたき式』」が執り行われたのです。これは単なるパフォーマンスの域を超えた、グループの決意表明としての意味合いが強い行事となりました。

Advertisement

松元寧音さんによる武道館進出の誓い

すべてのパフォーマンス終了後、メンバーの一人である松元寧音さんがファンに向けたメッセージを発表しました。松元さんは「今日、こうして1周年を皆さんとお祝いできて、本当にうれしいです」と現状への感謝を示しました。同時に、現在の規模感を超えた未来への抱負を明かしています。

松元寧音さんは、ライブタイトルの『Campanella』（イタリア語で鐘を意味する）にちなんで、現状を「小さな鐘」だと表現しました。しかし、2周年や3周年のタイミングでは、より大きな会場でワンマンライブを行い、いつかは日本武道館に立つことを目標に掲げていると語りました。さらに、その later のステージでより大きな鐘を鳴らせるよう、メンバーとして頑張っていきますという強い決意を語ってステージを後にしました。

今回のメジャーデビュー認定式は、Straight Angeliにとって新たな一歩を踏み出す重要な節目となりました。2025年11月1日にデビューして間もない段階で、スターダストプロモーションという大型事務所との結びつきも強まり、今後の活動に注目が集まっています。ファンからは、日本武道館進出という明確な目標に向かって邁進するメンバーの姿への期待の声が上がっています。

メンバー6人は、それぞれの年齢や個性を活かしつつ、「Kawaii Rock」というジャンルで独自のポジションを確立しようと試みています。吉田有梨沙さんや大山蒼生さん、高嶋杏さん、相羽星良さん、織田ひまりさんも含め、全員が一丸となってメジャーシーンでの活躍を目指しています。松元寧音さんの言葉が象徴するように、グループとしてのスケールアップが次の課題となります。

Advertisement

1周年記念ライブ『Straight Angeli 1st Anniversary Live -Campanella-』でのパフォーマンスは、単なるお祝いに留まらず、メジャーデビューという新たなステージへの布石となりました。松元寧音さんが誓った武道館進出までの道のりは、メンバー全員のパフォーマンスの質の高さと、ファンのサポートが不可欠です。Straight Angeliの今後の活動動向は、アイドル業界における「Kawaii Rock」の広がりとともに、継続的に見守る必要があります。

メジャーデビューを果たしたStraight Angeliは、次なる曲のリリースや、さらに大きな規模のツアーを視野に入れているようです。松元寧音さんを始めとするメンバーたちが、2周年、3周年という節目ごとに、より大きな鐘を鳴らすことができるかどうか。その鍵を握るのは、現在の『小さな鐘』の声の質と、ファンとの絆の深さです。スターダストプロモーションの支援を受け、Straight Angeliはこれからも進化を続けていくことになります。

本記事で触れたStraight Angeliの活動は、2025年11月1日以降のグループの動向を反映したものです。メジャーデビュー認定式『羽ばたき式』は、グループの公式な記録としても残り、今後のプロモーション戦略の基盤となります。松元寧音さん（21）、吉田有梨沙さん（20）、大山蒼生さん（20）、高嶋杏さん（19）、相羽星良さん（20）、織田ひまりさん（20）の6人が、どのような音楽を世に送り出すかが、次なる注目点となります。