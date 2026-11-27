ストライプジャパン株式会社Stripe を利用する AI 企業の収益動向を示す経済指標- 収益の拡大ペース: 世界の AI ネイティブ企業の収益は過去 1 年で急成長し…

プログラマブルな金融インフラを提供する Stripe は、「Stripe AI インデックス」を新たに公開しました。 今年 9 月に発表した非 AI 系の 「Stripe SaaS インデックス」と対となる指標です。

Stripe SaaS インデックスでは、2026 年初頭に一部でささやかれた「SaaS 終焉論」とは対照的に、ソフトウェア企業の収益が実際には加速・拡大傾向にあることを明らかにしています。 Stripe AI インデックスは、SaaS インデックスと同様、Stripe の事業構造の変化に左右されない手法で Stripe 導入企業の決済データを活用し、特定の企業が全体データを過度に歪めないよう設計しています。

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SaaS インデックスとの大きな違いは、AI インデックスがAI コーディングアシスタント、画像生成ツール、AI 企業向けの専門サービスなど、主要製品やサービスを AI に依存している企業を対象としている点です*1 。 本指標は、毎週約 2 万社の AI 企業を対象に分析を行っています。