個人開発者noa氏は11月22日、『Elin』のSteamストアページにて「エリンだより – 2026年11月」を公開した。

こんにちは。 イツパロトルには赤本がなく、すでにいくつもの楽曲がリメイクされているにもかかわらず、彼の讃美歌もないことに気づきました。 全体的に、彼に関する設定や資料の公開が少ないように感じます。

もっと人気が出るように、彼にもスポットライトが当たるといいのですが。 そこでお聞きしたいのですが、神々の王であるイツパロトルに関する情報が、Elinの時代では比較的少ないことに、何か特別な理由はあるのでしょうか？ イツパロトルについては、派手なイメージとは裏腹に、実際にはほかの神々のサポートや仲裁、不祥事の後始末に回ることが多く、主役級のエピソードはまだあまりないんですよね。 私の中では、「華やかで余裕のあるおじさん」だと思っていたら、実は「余裕があるように振る舞っている疲れたおじさん」だった、みたいなイメージです（褒め言葉）。

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マニとの争いも、そういう視点から見るとまた面白いかもしれません。 黒歴史ノートが新たに追加されましたがソリンくんの黒歴史ノートにはやはり、僕の考えた最強の魔法。 相手は死ぬ。 や、神様になった最強の僕。