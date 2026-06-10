Steamで新登場！『雲海のフロンティア』が日本向けリリース、オールラウンドRPG体験が30〜40時間

人気フリーRPG開発者が手掛ける新作『雲海のフロンティア』がSteamで発売。雲海の浮島を舞台にした壮大な冒険と自由度の高い戦闘・育成要素が魅力。30〜40時間の本格的なRPG体験を日本国内で初めて手に入れよう。

スタジオNew RPG Projectが手掛ける ファンタジーRPG 『 雲海のフロンティア 』が、6月29日に日本でSteam版として発売されることが正式に発表された。 本作はすでにDLsiteにて配信されており、今後さらに多くのプレイヤーに届けるため、Steamでのシステム同時リリースが決定された。

価格は税込2300円で、発売時に限定セールが実施される予定だ。 物語は、雲海の上に浮かぶ島々が舞台となる壮大な世界を舞台に、レヴィンという帝国の有力貴族が冤罪で監獄島に囚われてしまうところから始まる。 監獄で出会った雲賊ザナッドと協力し、脱出の計画を立てると、二人は島々を巡る冒険へと旅立つ。 ゲームは一本道ではなく、選択肢が多く用意され、サブクエストも多数用意されている。40万字を超えるテキストで世界観とキャラクターが織り成す物語は、約30〜40時間のプレイ時間を提供する。

主にサイドビューのコマンド入力型戦闘システムを採用し、キャラクターの素早さに応じて行動順が決まるため、戦術構築が楽しめる。 さらに、各キャラクター固有の青奥義とクラス固有の赤奥義が存在し、戦況を大きく変える可能性がある。 育成面ではクラスチェンジシステムが充実しており、メインクラスとサブクラスの両方を付けることができる。 装備やスキルの獲得、魔珠による魔法発動、陣形システムなどを自由にカスタマイズできるため、プレイヤーは自分好みのデッキを構築できる。

さらに、主にRPGツクールシリーズ用のプラグイン開発を手掛ける開発者・砂川赳氏が率いるNew RPG Projectは『Labyrinth Star』や『Mystic Star』などのフリーRPGをリリースし、4万ダウンロード突破の功績もある。 DLsite上では既に約150件の評価で星4.73の高評価を獲得しており、ユーザーレビューではカスタマイズ性と戦闘要素の高さが賞賛されている。 Steam版では初期5時間程度のプレイ可能な体験版が公開されているため、興味がある方は先に試してみることも可能だ





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雲海のフロンティア New RPG Project Steam版リリース ファンタジーRPG 育成・戦闘システム

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