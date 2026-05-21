SpaceXがAIインフラ事業を本格化、Anthropicと年額150億ドルの大型契約を締結

SpaceXは大規模言語モデル開発企業Anthropicとの契約により、AIデータセンター「COLOSSUS」などの計算容量を月額12億5000万ドルで提供することを明かした。S-1申請資料で示された同社のTAMでは、AI分野が28兆5000億ドルの9割以上を占めており、SpaceXが従来のロケット・衛星事業からAIインフラへ事業の重心をシフトさせていることが鮮明になった。

SpaceXは急速に成長するAI市場への参入を本格化させている。 同社のS-1資料によると、 Anthropic と結んだ契約は、SpaceXの新たな経営戦略の象徴となるものだ。

月額12億5000万ドル、年額150億ドル規模のこの契約は、2029年5月までの期間を予定しており、SpaceXにとって安定した収益源となる見込みである。 この金額は、従来のロケット打ち上げ事業やStarlink衛星通信サービスと並ぶ、重要な事業柱として機能することが期待されている。 Anthropicがアクセスするのは、SpaceXが構築した大規模AIデータセンター「COLOSSUS」および「COLOSSUS II」の計算容量である。

契約の構造は段階的になっており、初期段階である2026年5月と6月には割引料金が適用され、その後、月額12億5000万ドルの通常料金体系へと移行する仕組みになっている。 重要なのは、契約に柔軟性が組み込まれている点である。 双方が90日前に通知することで、契約を終了できる条項が含まれており、これによってSpaceXは将来的な経営判断の自由度を確保している。 さらに、SpaceXがS-1で明示している通り、この契約は「自社インフラ内の未使用計算容量を収益化する取り組み」と位置付けられている。

つまり、同社は既存のインフラストラクチャを有効活用しながら、新たな収益の流れを生み出しているのだ。 SpaceXが計算資源をAnthropicに提供する一方で、将来的に自社の内部プロジェクトで計算資源が必要になった場合には、割り当てられた容量を取り戻し、自社のAIモデルの訓練や推論など、経営上の重要なプロジェクトに再配分できる権利も保有している。 この柔軟な契約構造により、同社は事業環境の変化に対応する余地を残しつつ、現在の遊休計算容量を活用することができるのである。

こうした戦略的なアプローチは、SpaceXの経営陣が、AI市場の重要性をいかに深く認識しているかを示す好例である。 SpaceXは現在、ティッカーシンボル「SPCX」でアメリカのNasdaq市場への上場を申請している。 これまで同社の成長の主要な柱は、ロケット打ち上げ事業と衛星インターネットサービス「Starlink」であった。 しかし、今回のS-1申請では、AIデータセンター事業を新たな収益源として正式に打ち出しており、これは同社の戦略的シフトを象徴するものとなっている。

イーロン・マスク氏率いるSpaceXは、さらに野心的な構想を掲げており、宇宙空間にデータセンターを構築する長期的なビジョンも描いている。 このビジョンが現実化すれば、地球上のデータセンターよりも高い処理効率や低いレイテンシーを実現できる可能性があり、AI時代における競争優位性を確保できるかもしれない。 S-1資料に記載されているSpaceXの獲得可能な最大市場規模（TAM）の試算は、極めて野心的であり、その規模は28兆5000億ドルに達するとされている。

この巨大な市場規模の構成を見ると、従来のビジネス分野がいかに限定的であるかが明確になる。 宇宙分野は3700億ドル、通信分野は1兆6000億ドルと見積もられているのに対し、AI分野は26兆5000億ドルと評価されており、全体の9割を超える割合を占めている。 これは、SpaceXの経営陣が、AI市場こそが今後最大の成長機会であると判断していることを強く示唆している。 SpaceXは上場にあたり、従来のロケット技術や衛星通信といった領域を遥かに超える分野として、AIインフラ事業を自社の成長ストーリーの中心に据えようとしている。

このポジショニングは、投資家に対して、同社が単なる宇宙産業企業ではなく、AI時代の重要なインフラ提供者として機能する可能性を示唆しているのである。 Anthropicとの契約は、この大きな戦略転換の第一歩であり、SpaceXがAI市場において確固たる地位を築こうとしていることを明確に示している。 計算資源の供給能力、既存のインフラストラクチャ、そして宇宙技術を組み合わせることで、SpaceXは新たな競争優位性を構築しようとしているのだ





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