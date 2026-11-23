オレゴン州とバージニア州は、AI「Grok」が児童性的虐待コンテンツ（CSAM）や同意のない性的画像を生成・拡散したとしてSpaceXなどを提訴したと発表した。両州は「Spicy」モードなどで安全策を無視し、消費者を欺いたと主張。一方、Xの安全対策アカウントは悪用に対し保護策を強化したと説明している。

両州によると、Grokは既存の写真1枚から、本人に知られないまま、その人物が裸や半裸の姿、あるいは性的行為をしているリアルな画像や動画を生成できた。 実際にそうした画像も生成していたという。

両州は次のように主張している。 SpaceXと子会社は、AI開発競争で他社と差別化するために業界標準の安全策を無視し、Grokが性的コンテンツを生成できることを宣伝材料にした。 Grokを「反抗的な一面」を持つAIコンパニオンとして売り出し、ヌードなどの性的画像を生成できる「Spicy」モードも用意して宣伝した。 その一方で、消費者には強固な保護策があると説明しており、その説明は虚偽だったとしている。

Also read ローグライクを捨てたミリタリーディフェンス「Gate of Gates」（ゲオゲツ）。好きなキャラで攻略できる戦略性と，これからアポカリプスへ向かう物語とは［G-STAR 2026］

Spicyモードは、xAIが2025年8月に始めた画像・動画生成機能「Grok Imagine」のモードの1つだ。

「Normal」「Fun」などのモードと並んで選ぶことができ、オンにすると部分的なヌードを含む性的なコンテンツを生成できると、提供当初から米メディアが報じていた。 両州は、非営利団体Center for Countering Digital Hate（CCDH）の調査結果を引用した。 それによると、2025年12月29日から2026年1月8日までの約10日間に、GrokはX上で約300万枚の性的画像を作成・投稿した。 このうち約2万3000枚は児童を描写したとみられる。

Advertisement

これは1分当たり約190枚、児童の画像は約41秒に1枚のペースに当たる。 CCDHが特定した児童の画像のうち約3割は、特定から1週間以上たっても公開されたままだった。

「削除」された画像の多くも、別のURLからアクセスできる状態だったという。 ジョーンズ長官は「この訴訟は、Xにアカウントを持ち、データや画像は安全だという同社の偽りの説明に欺かれた数百万人のバージニア州民のために正義を求めるものだ」と述べた。 さらに「強力なツールを展開する企業が、消費者の安全を無視してそれをイノベーションと呼ぶことは許されない」とコメントした。 レイフィールド長官は「SpaceXはGrokとXプラットフォームに、容認できない危険なコンテンツの作成、ホスト、共有を許した」と非難した。

安全策がないことは「バグではなく機能」であり、Spicyモードとして宣伝されていたとも述べた。 した。 声明は、未成年者が関わる性的コンテンツや、同意なく作られた実在の人物の露骨な画像は、XにもGrokにも存在してはならないとしている。 Grok Imagineでこうした画像を作ろうとした人物は、利用規約に故意に違反し、安全策を積極的に回避しようとしたと主張した。

今年初めに悪用が見つかった際には、迅速に保護策を強化したと説明している。 現在は、画像の生成前にすべてのプロンプトを審査し、生成後にもすべての出力を確認する分類器を導入しているという。 違反したアカウントへの措置や、法執行機関への通報も行っているとした。 Grokを巡っては、1月に実在の人物の写真を性的に加工する使い方が問題になった。

Advertisement

米カリフォルニア州が正式な調査を始めたほか、英国の規制当局Ofcomと情報保護当局ICO、フランスの検察当局も調査に乗り出している。