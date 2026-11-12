SpaceXが初の全機回収挑戦、Starlink V3衛星26基も軌道投入

SpaceXはSuper Heavyロケットと宇宙船の同時回収を計画。Starlink V3衛星26基の投入により通信容量を大幅に増強。成功すれば世界初の全機回収となる重要な試験。

SpaceX社は、自社が開発した超大型ロケットシステムの全機回収を目指す大規模な試験飛行を実施する。このミッションでは、第一段ロケット「 Super Heavy 」とその上段に搭載された 宇宙船 の両方を回収する技術の実証が行われる予定だ。両方の回収に成功すれば、軌道投入能力を持つロケットシステム全体を回収する世界初の事例となる。同社によると、機体を短期間で再使用できるロケットの実現に向けた重要な試験となる。

Super Heavyの回収プロセスと軌道飛行

今回の試験では、第1段ロケット「Super Heavy」を打ち上げから約6分35秒後に発射塔のアームで受け止める。一方、上段の宇宙船は高度約275kmの軌道を飛行し、地球を約14周する。打ち上げから約22時間半後に発射地点へ戻り、同じく発射塔で回収する計画だ。SpaceXはこれまでに第1段ロケットの回収に成功しているが、宇宙船を発射塔で回収するのは初めての試みとなる。

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Starlink V3衛星による通信容量の劇的拡大

宇宙船は飛行中に26基の通信衛星「Starlink V3」を軌道へ投入する。SpaceXによると、各衛星はStarlinkの通信容量を1テラビット/秒（Tbps）増やすことができる。26基の合計では、従来の「Falcon 9」で「Starlink V2 Mini」衛星を約10回打ち上げた場合に相当するという。これにより、GlobalStarlinkサービスの帯域幅が大幅に向上し、より多くのユーザーへの高速通信提供が可能になる見込みだ。

回収判断の基準と安全性の確保

ただし、宇宙船の回収に挑むかどうかは、飛行中の機体の状態を確認した上で判断する。再突入時の姿勢制御や着陸時のエンジン噴射、発射塔への接近に必要なシステムが正常に機能すると飛行管制チームが判断した場合に限り、発射地点への帰還を試みる。宇宙船の回収は絶対的な目標ではなく、機体の健全性が確認されて初めて行われる計画である。

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世界初の全機回収がもたらす技術的革新

両方の回収に成功すれば、軌道投入能力を持つロケットシステム全体を回収する世界初の事例になる。これは、SpaceXが開発を進める完全な再利用型ロケットシステムの完成度を示す重要な指標となる。現在、一部のロケット段の回収は確立されているが、上段の宇宙船を含めた全機の回収は未曾有の技術的挑戦である。

今後のロケット再利用計画への影響

この試験の結果は、SpaceXの将来の打上げ頻度とコスト削減戦略に直接的な影響を与える。機体を短期間で再使用できるロケットの実現に向けた重要な試験となるため、その成否は宇宙産業全体に大きな波及効果をもたらす可能性を秘めている。打上げ日が近づき、技術チームは最後の検証作業に没頭している。