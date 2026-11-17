Spry Foxが開発した「クロスランド せいれいたちとつむぐ世界」は、強制交流を排除し、プレイヤーのペースで「喜びの分かち合い」を楽しむコージーMMO。買い切り型でリリースされ、高評価を受けている。

米ゲーム開発スタジオ Spry Fox が展開する『 クロスランド せいれいたちとつむぐ世界』は、単なるオンラインマルチプレイを超えた、新たな形の「 コージーMMO 」として注目を集めている。このタイトルは、世界中のプレイヤーがオンライン接続してマルチプレイを楽しめるものの、ゲームの核となるのは「喜びの分かち合い」と「創造的な自己表現」にある。

本作の舞台は雲の上に広がる幻想的な世界で、プレイヤーは仲間と共に歩いたり、素材を集めてものを作ったり、あるいは何もせずのんびり過ごしたりと、極めて自由な時間管理が可能だ。釣り大会への参加や近所との壁画制作、朝日の音楽鑑賞など、マイペースに時を流すアクティビティが豊富に用意されている。

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影から始まるユニークなフレンドシップシステム

Spry Foxが開発した本作において、他プレイヤーとの交流には独自の進捗システムが採用されている。ゲーム内では、まだ知らないプレイヤーは当初「影（シルエット）」としてのみ表示され、その正体は隠された状態だ。ハイタッチや共同アクティビティを通じて関係を深めることで、影に色彩が宿り、初めて相手の姿が明らかになるというメカニズムだ。

時間とともに親密度が上がるにつれ、近接チャット、2人用エモート、プレゼント贈与、瞬間テレポートといった機能が順次解放される。これは、見知らぬ他人同士が自然と協力を生み出しやすく、健全な友情を育む環境をデザインするSpry Foxの理念が具現化された機能である。

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プライバシー設定で交流ペースを完全カスタマイズ

一方で、デイビッド・エデリー氏率いるSpry Foxは、プレイヤーによっては「今は新しい人と出会ったり、チャットをしたりする気分じゃない」という瞬間もあることを理解している。そのため、いつでも好きな時に他のプレイヤーとの遭遇を避ける設定にオプトアウトできる仕組みが整えられている。

姿を見せずに影のままで過ごし、「気が向いた時だけそっと手を貸して、誰かに気を遣わせる前にふっと姿を消す」という遊び方も可能だ。ソーシャル権限の細かなカスタマイズにより、出会う一人ひとりとどのように交流したいかは、完全にプレイヤー自身の気の向くままに決定できる柔軟性を持つ。

アバター装飾とクエストによるストーリー展開

アバターカスタマイズ機能も充実しており、何百種類ものデザイン、コーディネート、ヘアスタイル、髪色などから自分らしいスタイルを追求できる。自分の家やコミュニティ共有スペース「ウェイステーション」の建築・装飾を通じて、創造的な自己表現の場を提供している。

毎日課されるクエストでは、コミュニティの再建や傷ついた精霊の癒やし、音楽を通じて世界に喜びを取り戻す取り組みなどが待っている。探索中には人間や話すクマ、さまよう精霊などの住人に出会え、彼らの物語や葛藤に触れながら関係を深めることで、ユニークなアイテム入手などの報酬も用意されている。

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買い切りモデルとSpry Foxの社会的意図

本作はリリース後もサイドクエストや季節イベント、カスタム要素の追加などを通じて継続的にアップデートされる予定だ。基本となる全コンテンツは永続的に制限なく楽しめる買い切り型で提供されるが、Spry Foxや今後のアップデートを応援したいプレイヤー向けに、完全任意加入の月額メンバーシップ「コージー・クラブ（Cozy Club）」も存在する。

「コージー・クラブ」のメンバーには、空飛ぶペット「フラッファロー」のカスタム、限定ゲーム内バッジ、数量限定資源交換ショップの利用権などが付与される。共同創業者兼CEOのデイビッド・エデリー氏は、2020年の開発開始以来、孤独の蔓延を目の当たりにし、「世界を孤独や怒りの少ない場所にしたい」という思いで本作を手掛けたと語っている。

現在、Steamにおけるユーザーレビュー88件中85％が好評を寄せる「非常に好評」ステータスを獲得しており、強制されない交流仕様とマイペースな進行への評価が高い。Spry Foxによるこの試みは、オンライン空間における新たな人間関係の構築モデルを示唆している。