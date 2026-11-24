プレスリリース Sports Force Lab｜研究レポート #05 人は役割によって成長するのか

役割別の人数は5～13名と限られ、特に少人数群の平均値は個人差や外れ値の影響を受けやすい。 本表は記述的な傾向を示すものであり、統計的な有意差や母集団への一般化を示すものではない。

また、役割経験が能力を形成したのか、もともとの能力や志向性によって役割が選択されたのかは、この横断データからは判別できないという点について留意する。 今回のインタビューで印象的だったのは、同じチームにいるのに、全く違う経験をしているという感覚だ。 選手は勝敗に強く向き合う。 マネージャーは組織運営に向き合っている。

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学生コーチや分析担当はまた違う視点を持っている。 同じ4年間でも、見ている世界が違う。 その違いが、思考や行動にも影響しているのだ。 今回の分析では、主将やリーダー層において統率力（5.17）と対人基礎力などに特徴がみられた。

リーダーという役割は、自分が頑張るだけでは成立しない。 チーム全体を見る。 メンバーの状態を把握する。 時には厳しいことを伝える。

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しかも、それを人間関係の中でやり遂げなければならない。 インタビューでも、リーダーになって初めて、人を動かす難しさを知ったという話が多く出てきた。 リーダーになって、自分より他人を見るようになった、という言葉が象徴的だ。 その変化が、統率力というスコアに現れているかもしれない。

一方で、マネージャーや運営を担う学生には、課題発見力（4.14）と実践力（4.29）が全体平均を上回った。 スポーツ組織では、理想だけではチームは回らない。 遠征費、時間、人数、設備、スケジュール。 常に現実が存在する。

その中でどうすれば実現できるかを考え続けることで、課題を発見する力や実行可能な形へ整理する力が鍛えられていったという仮説も立ちうるだろう。 学生コーチや分析担当は、課題発見力（学生コーチ4.88、データ分析担当4.20）に特徴的な平均値が見られたことも注目に値する。 分析担当は、常になぜを考えている。 なぜ負けたのか。

何を改善すべきなのか。 しかも、その答えは一つではない。 だからこそ、仮説を立て続ける必要がある。 その積み重ねによって、問いを持つ感覚が形成されていったのかもしれない。

今回の研究で見えてきたのは、役割は単なる担当分けではないということだ。 役割とは、どの視点で組織を見るかを決めるものでもある。 役割別スコアとインタビューからは以下のような仮説が立つ。 マーケ・渉外層 → 外部・発信の視点 → 親和力・協働力■スポーツの価値は、役割責任にあるのか 責任を持つこと。

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他者と関わること。 組織を支えること。 インタビューからは、そうした経験を自身の変化と結びつけて捉える学生の姿が見られた。 スポーツ組織における役割経験と能力・視点の関係は、今後さらに検証すべき重要な問いである。1957年創部。

部員180名（選手130名、スタッフ50名）が在籍する、東京大学内最大規模の学生団体。 関東学生アメリカンフットボール連盟1部リーグTOP8に所属し、「未来を切り拓くフットボール」という理念、「挑戦 正義 謙虚」という行動規範を掲げ、学生日本一を目指して活動中。2024年度は同率関東3位（順列５位）、2025年度は単独関東4位と、それぞれ惜しくもプレーオフには届かなかったものの、近年は好戦績を残して関東の中でもトップレベルで私立強豪と対峙している。 チームスローガンは「文武一道」、目標は「日本一」。

河合塾グループの一員として、大学入試に関する支援を始め、長年にわたり大学と受験生をつなぐ多様な事業を展開。 現在は、大学広報、学生募集、出願・入試運営支援、教学支援、入学前教育、学修・キャリア支援、調査・研究開発、コンサルティングなどへ領域を広げ、大学を中心とした高等教育機関の課題解決を支援。 現場に寄り添いながら蓄積してきた知見やデータを生かし、大学経営と大学教育を多面的に支え、各大学の魅力向上と持続的な発展、学生一人ひとりのより良い学びの実現に貢献している。 同じチームでも、主将、マネージャー、学生コーチ、分析担当では、背負う責任が別物です。

今回の分析でも、役割ごとに高く出る項目が異なる傾向が見られました。 ただし人数は5～13名と少なく、役割が人を変えたのか、その役割に向く人が就いたのかは、このデータでは判別できません。 断定はしません。 【本件に関するお問い合わせ先】