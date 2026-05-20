Social Good Crowdfunding Service 'For Good' Links Up with Yamaguchi Prefecture's Habakkoku Hills Town

Japanese social welfare crowdfunding platform 'For Good' has partnered with Yamaguchi Prefecture's Habakkoku Hills Town to implement a program that supports local residents in their attempts to utilize abandoned buildings, known as 'habakkoku,' for various projects.

株式会社ボーダレス・ジャパンが運営するソーシャルグッドに特化したクラウドファンディングサービス『 For Good 』は、山形県西川町と2026年5月19日に包括連携協定を締結しました。

この連携では、西川町が推進する空き家活用のまちづくりファンド『西川町すっだいファンド』の利用者に対し、クラウドファンディングを活用した資金調達支援および専任担当による伴走支援を提供。 地域で『やりたい』という想いを持つ人々の挑戦を後押ししていくことが目標です。 山形県西川町は、月山の麓に位置する人口約4500人の自然豊かなまちです。 一方で、2014年から2023年にかけて人口は約22%減少し、高齢化率は47%超に達するなど、深刻な課題に直面しています。

空き家は172戸（2021年）と4年前の1.8倍に増加しており、このまま推移すると2045年には人口が現在の約半数2490人にまで減少すると予測されています。 西川町は、旧六十里越街道沿いの空き家・古民家を活用したまちづくりを推進。 住民主体のチャレンジを資金・伴走支援で後押しする『西川町すっだいファンド（目標額5,000万円）』を立ち上げました。 ファンド名の『すっだい』とは山形弁で『やりたい』を意味します。

このファンドでは、“地域で挑戦したい”という想いを持つ人たちに対し、資金面・伴走面の両方から支援を実施。 レストラン兼宿泊施設、複合施設、地域交流シェアハウスなど、空き家を活用したさまざまな挑戦が今後検討されています。 For Goodは、『社会をみんなでより良くできる仕組みをつくる』をミッションに、2022年5月にスタートしたソーシャルグッド特化型クラウドファンディングプラットフォームです。 現在、全国47都道府県・世界64カ国に30万人以上の支援者ネットワークを持ち、社会課題解決に挑戦するプロジェクトを支援しています





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Habakkoku Hills Town For Good Crowdfunding Social Welfare Challenges Challenger Support

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