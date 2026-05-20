Son of 28-Year-Old Suspect and His Wife Arrested

A trio of suspects aged 28 and 25 were arrested for robbery and murder charges, suspected to be under the influence of an organized crime group.

竹前海斗（28）、妻美結（25）の両容疑者と少年4人は当日の事件直前、高速道路のサービスエリアで6人全員で初めて顔を合わせた。 少年4人は夫婦が貸したとみられる白い高級外車に乗ってきた。

夫婦の車は長野ナンバーだったという。 少年の一部は、犯行に使った刃物やバールなどの凶器や、目出し帽なども夫婦から渡されたと供述。 夫婦は現場の住宅から離れた栃木県内の別の場所にいたといい、そこから侵入、金品の物色、凶器の使用などを指示出ししていたとみられる。 夫婦は強盗殺人容疑を全面的に否認している。

一方、一部の少年が、夫婦から「やらなければ家族や友人を殺す」などと脅されていたと供述していることも判明。 事前に言い渡していたか、犯行をリアルタイムで指示している最中に口走ったかは分かっていないが、夫婦が"脅し"で少年たちが逃げ出さないようにしていた可能性がある。 事件は14日午前に発生。 富山さんが自宅で殺害され、長男と次男が負傷した。

事件は21日で発生1週間。 匿名・流動型犯罪グループ（匿流）事件として、さらに上位の指示役がいるとみて全容解明を進める。 ≪美結容疑者事件当日に動画を投稿≫美結容疑者は事件当日の14日にSNSに视频を投稿していた。 曲に合わせて手の振り付けをする内容で、时折笑みを浮かべていた。

アカウントは約5年前から開設されたとみられ、現在フォロワーは8600人以上。 旅行中の風景やダンス视频などを見ることができる。9日には"髪の毛メンテしてルンルン"とコメントを添えた動画を投稿し、同日には子供とのツーショット视频も公開した





sponichiannex / 🏆 116. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Organized Crime Group Robbery Murder Instagram Video Family Member Threat Real-Time Instructions Highway Service Area White Luxury Car Nagano License Plate Weapons And Gear

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

《栃木・強盗殺人》「ちょっと怖いな…」近所迷惑なタトゥー夫と赤ちゃんを抱く妻「ゴボウ御殿」を16歳強殺少年団に襲撃させた“指示役”夫婦の評判「4月末にも警察が来た」栃木県上三川町で農業法人を経営する一家の邸宅に複数人が押し入り、母親（69）が殺害され息子2人もケガを負った強盗殺人事件。県警は5月17日、新たに横浜市の無職・竹前海斗（28）と妻の美結（25）の両容...

Read more »

ヤクルトは巨人勢い止められ巨リーグ敗れ対策8度目, 高橋奎二受球初弾調子, ランスン陣も課題長野・ヤクルト戦で11回無失点に続き先発投手高橋奎二（28）が巨人平山に球を真ん中の返され、1死から犠牲敗負けとなった。打線は戸郷助投手（25）の前に7回無得点となり、チャンスをつぶしたのが課題となっており、池山隆寛監督（60）に責任があった。左腕は緩急を上手く使い、またチャンスがあれば最初からゼロ抑えられるようにしたい。

Read more »

【日本ハム】郡司裕也「郡司の逆襲を始めたい」フォーム試行錯誤で133打席ぶり１発日本ハム郡司裕也捕手（28）が133打席ぶりの1発を放った。1点を追う2回無死一塁、楽天荘司から、左中間スタンドへ逆転の3号ソロ。4月3日オリックス戦以来46… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

Read more »

[2026年6月オープン]リハ・リハグループが展開するリハビリ特化型デイサービス「紡 -TSUMUGU- スタジオ リハ・リハ」が神戸市西区押部谷町に新規開設 5月26日（火）〜28日（木）内覧会開催株式会社セラピットのプレスリリース（2026年5月20日 08時00分）[2026年6月オープン]リハ・リハグループが展開するリハビリ特化型デイサービス「紡 -TSUMUGU- スタジオ リハ・リハ」が神戸市西区押部谷町に新規開設 5月26日（火）〜28日（木）内覧会開催

Read more »

WEMADEのMMORPG『レジェンドオブユミル（Legend of YMIR）』e-Sportsトーナメントを2026年6月27日(土)～28日(日)にソウル上岩SOOPコロッセオで開催WEMADE Co., Ltd.が6月27日(土)～28日(日)にソウル上岩SOOPコロッセオで『レジェンドオブユミル（Legend of YMIR）』のe-Sportsトーナメント「YMIRカップ ワールドチャンピオンシップ シーズン2」を開催する事を発表した。大会参加者、配信状況は公式YouTube上または主要ストリーミングプラットフォームから確認可能。オンライン地域予選トーナメント、日本ユーザー運営のパートナーズサーバー「ISEKAI」が参加する次世代MMORPGe-Sportsイベントである。

Read more »

女優松本若菜を キャラクタービジネス界のコメディ・ドラマに起用！ テレビ放映：7月スタート女優の松本若菜（42）が、彼女が2年前に主演したテレビドラマの同枠で、ジャンル変わってから7月スタートのTBSドラマに出演。主人公を元コンサルタントに設定。アニメ・漫画家などのキャラクタービジネス界に従事する人物を描くコメディ・ドラマ。広告代理店・岩崎愛奈プロデューサーや、脚本家・宮本武史氏らが主演女優を確立し、劇団・M！LK所属の俳優・佐野勇斗（28）らが単身主演も決定！

Read more »