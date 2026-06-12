Snapdragon 8 Elite Gen 5搭載のiQoo 15 Ultraをテスト

Snapdragon 8 Elite Gen 5搭載のiQoo 15 Ultraをテストしました。パーセンタイル評価、ストレージの読み書きテスト、WILD LIFE STRESS TESTを実行し、ベンチマークの結果や発熱状況を計測しました。

Snapdragon 8 Elite Gen 5 搭載のiQoo 15 Ultraを テスト しました。 CPUスコアは655108、GPUスコアは1174855、メモリスコアが418184、UXスコアが653221スコアでした。

パーセンタイル評価を見るとCPUは52％ということで標準的ですが、GPU・メモリ・UXは比較的上位に位置しています。 ストレージの読み書きテストの結果は、シーケンシャルリードが4107.3MB/s、シーケンシャルライトが4057.3MB、ランダムアクセスリードが1686.1MB/s、ランダムアクセスライトが1635MB/sでした。 ストレージのスコアはiQoo 15 UltraとiQoo 15の間くらいで、ランキングとしてはちょうど3位に当たるスコア。 とはいえ、同じSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載しているので当然といえます。

これも公式ランキングに照らし合せると、OPPO Find X9 Ultraとnubia Z80 Ultraの間となる3位のスコアでした。 さらに「WILD LIFE STRESS TEST」を実行してみました。 このテストは20回連続で3Dレンダリングのベンチマークをループ再生し、ベンチマークや発熱状況を計測するもの。 ベンチマークにかかる時間は20回で約25分程度です。

ベンチマークのフレームレート(オレンジ)とSoC温度(茶色)を時間推移(横軸)で示したグラフ。 スタート時点は30℃を少し下回る程度だったのが、ベンチマークを進めるうちに温度が上がり、フレームレートも温度に合わせてやや落ちているのがわかります。

「原神～空月の歌～」をプレイしてみました。 左上に表示しているのは、Androidの開発者オプションから表示したリフレッシュレート。 画質「最高」・フレームレート「60」でプレイしています。 リフレッシュレートは基本的に120Hzを維持したまま軽快に動作しており、動きがカクカクすることもありませんが、10分ほどプレイしているとほんのり本体が温かくなってきたように感じました





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