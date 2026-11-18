NHKは第77回紅白歌合戦の出場歌手を発表、STARTO ENTERTAINMENTからはKing & Princeら3組が選出されたが、Snow Manの名前はなかった。辞退の可能性が指摘される背景とは。

NHKは11月13日、年末の大みそかに放送される第77回 NHK紅白歌合戦 の出場歌手を発表した。旧ジャニーズ事務所出身のSTARTO ENTERTAINMENT からは、 King & Prince 、SixTONES、Aぇ! groupの3組が出場することが判明した。一方で、9人組人気アイドルグループ Snow Man の名前はエントリーリストに含まれておらず、一部メディアではグループ側が出場を辞退した可能性が伝えられている。

Snow Man不選出の背景と辞退説

Snow Manは2021年と2022年に紅白に出場しているが、今回初めて名前が欠けた形となった。一部の報道では、NHK側から出演打診があったものの、グループ側やSTARTO ENTERTAINMENTの意向により出場を見送ったとされる。X（旧Twitter）などの SNS では、Snow Manの紅白不参加は「落選」ではなく「辞退」と受け止める声が散見されている。これは、過去の経験からくるグループとしての矜持や、NHKとの関係性を背景にした判断と解釈するファンもいる。

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Snow Manは今年10月7日にリリースした6枚目のアルバム『AMENITY』で、初週売上101.4万枚を記録し、5作連続の初週ミリオンを達成した。これは人気ロックバンド「B'z」以来の快挙であり、圧倒的な人気を証明している。昨年開催の5大ドームツアーでは、札幌公演で全裸の女性が参戦した騒ぎも発生するなど、社会的な注目を集め続ける存在である。

STARTO社所属タレントの紅白出場歴

今年出場が決定したKing & Princeは7回目の出場、SixTONESは5回目、Aぇ! groupは初出場となる。STARTO ENTERTAINMENT所属タレントの紅白出場は3年ぶりの復活である。NHKの篠原伸介チーフ・プロデューサーは会見で、出場歌手全体を「納得の布陣」と評価している。しかし、Snow Manがなぜ除外されたのか、その理由については明確な公式見解は出ておらず、謎に包まれている状況だ。

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過去の記録を見ると、旧ジャニーズ勢の紅白出場は長らく恒例となっていた。1980年から2022年まで43年連続で出場する記録が続いていたが、2023年にこの記録は途切れた。2023年9月、故・ジャニー喜多川氏の性加害問題を受け、当時の稲葉延雄会長（当時）が旧ジャニーズ事務所所属タレントへの新たな出演依頼を見合わせる方針を示した。これは被害者への補償と再発防止の取り組みを確認するまで続くとした。

この方針により、Snow Manは2023年の第74回紅白歌合戦に出場しなかった。代わりに大みそかにYouTubeで「Snow Man Special Live～みんなと楽しむ大晦日！～」を生配信し、メンバーの目黒蓮（29）はInstagramで「9人とみんなで最高の大晦日にしようね 絶対後悔させないよ 俺らを正解にする」と投稿してファンに応えた。その後、2024年の第75回紅白でもSTARTO社複数のグループが出場を辞退し、Snow Manの名前は再び消えた。

メディアの報道とファン反応

2025年11月18日付の『週刊文春』は、NHKが第77回紅白へSnow Manの出演を強く働きかけていたと報じた。出演打診が事実であれば、このまま追加出場もなく終了すれば、グループ側が出場を見送った可能性が高い。同年11月13日付の『女性自身』も、年末の音楽特番への出演慣習があるSnow Manが紅白を辞退した可能性があると伝え、2023年の紅白に出場できなかったことに思いを巡らせるメンバーもいたと音楽関係者の話を紹介している。

発表直後のSNSでは、SixTONESの追加出場（2025年12月6日に発表）との比較や、Snow Man側から願い下げしたとする解釈が交錯している。「スノ側から願い下げしてるんだ」「Snow Manが今年も意思を貫いてクソ紅白に出なくて嬉しい〜」といった、グループの判断を支持する声が多く寄せられた。一方で、「SnowManが落選してSixTONESが紅白出るのがそんなにくやしいんだ」と比較する声も確認された。

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2026年11月15日、Snow Manは5大ドームツアー「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」を札幌市の大和ハウスプレミストドームで開幕させた。航空券や宿の予約が殺到し、通常の2〜3倍の料金でも満室になるホテルが続出している。ツアー開幕前の2026年10月30日には、前年の全裸女性が現れた札幌公演を思い出す投稿が相次ぎ、グループへの熱狂的な関心の高さを示している。