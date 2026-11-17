Snow Manの目黒蓮がレグザ2026ブランド戦略発表会で登壇。グローバルブランドアンバサダーとして、来年に向けてファンの皆様と過ごす時間を最優先する決意を明らかにしました。

9人組グループ『 Snow Man 』のメンバーである 目黒蓮 が、17日に東京都内で開催された『 レグザ 2026 ブランド戦略・新製品発表会』に登場し、 グローバルブランドアンバサダー としての役割を全うした。このイベントは、来年 2026年 に向けたテレビブランドの新たな方向性を示す重要な機会となった。

司会者の問いかけにより、残り約2ヶ月となった2026年をどのように過ごすかというテーマで、目黒蓮は率直な心情を明かした。彼によれば、今年最大の活動はドラマ『SHOGUN 将軍』のシーズン2撮影であり、そのための長期カナダ滞在であった。

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カナダでの撮影期間について、目黒蓮は時間が経つのが非常に早かったと振り返った。多様な経験を積んだにもかかわらず、あっという間に日本へ帰国した実感があると述べ、現地の空気を今も大切に思っているようだ。この短い滞在期間の中で得たものを、今後の活動に繋げたいという意図が見て取れる。

残りの時間とファンの皆様へのメッセージ

来年に残された時間をどのように活用するかという質問に対し、目黒蓮は「ファンの皆様と一緒に過ごす時間」を第一に挙げた。今年一年の総括だけでなく、まだ残っている今年の一部、そして次の年への移行期において、その繋がりこそが重要であると強調した。

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彼はこの言葉を口にする際、ファンへの深い感謝と、共に時間を共有したいという強い願いを言葉に込めた。単なる仕事としての活動ではなく、人との関わりを大切にしたいという姿勢が、この発言から明確に読み取れる。ファンとの絆を維持することが、来年へのモチベーションにもなっているようである。

ツアーへの意気込みと会場との交流

また、年を跨ぐコンサートツアーについても言及した。まずはツアーの成功を最優先事項とし、多くのファンの皆様と対面できる機会を設けたいと語った。特に、観客席に向けて手を振るというシンプルな行動を通じて、一体感を高めていきたいという愿望を述べた。

司会者から許可を得た目黒蓮は、会場内にファンがいるかを確認するかのように視線を配り、照れくさそうにながらも「いるなら振りますが」と冗談めかした。その反応は会場を和ませ、彼の親しみやすい魅力を際立たせるものとなった。

腕トレの効果とフォトセッションでのパフォーマンス

手を振り続けることの難しさを指摘され、目黒蓮はカナダ滞在中に腕のトレーニングを行ってきたと明かした。手が限界を迎えても、振り続ける覚悟があること、そしてそのために体を鍛えていたというエピソードは、プロとしての覚悟を示すものでもあった。

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イベントのフォトセッションでは、カメラマンから手を振ってほしいとのリクエストが相次いだ。目黒蓮は腕をおさえるなどチャーミングな仕草を見せつつも、力強く、あるいは小さくなど、表情豊かにバリエーションをつけて対応した。その様子は会場を大いに盛り上げ、参加者たちの記憶に残る瞬間となった。