Snow Manのラウールが映画ダーウィンズゲームで人生初の悪役を演じる。中川大志が演じる主人公の前に立ちはだかる最凶の敵ワンを演じ、渋谷を牛耳るクランのリーダーとして残虐なプレーヤーを体現する。ドレッドヘアーとピアスの新しいビジュアルで撮影に臨み、VFXにも注目が集まる。

Snow Manの ラウール （23）が、映画「 ダーウィンズゲーム 」（ 曽利文彦 監督、来年3月12日公開）で、人生初の悪役を演じることが26日、分かった。 中川大志 （28）が演じる主人公の前に立ちはだかる“最凶の敵”を演じる。

「圧倒的な悪の役をオファーしていただいたことがうれしく、楽しみながら演じさせてもらいました」と、ドレッドヘアーにピアスとこれまでにないビジュアルになった撮影を振り返った。 「ダーウィンズゲーム」は、累計発行部数1000万部超でアニメ化もされたFLIPFLOPsの漫画が原作。 中川が演じる大学生カナメは、プレーヤーが異能（シギル）を持ち、プレーヤー同士でチーム（クラン）を組むなどして協力し、生死をかけたバトルを繰り広げる「ダーウィンズゲーム」に突然招待される。

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物語の舞台は渋谷で、ラウールが演じるワンは、渋谷を牛耳るクラン「エイス」のリーダーであり、戦った相手を容赦なく皆殺しにする残虐なプレーヤーだ。 本予告映像では「ある朝、目覚めると、この世のルールが変わってたんだ」など、すごみの効いたラウールの声が響き渡る。