Snow Man member's experience in Britain

Snow Man member, born in 1997, has been active as an actor, appearing in dramas such as '教場Ⅱ', '消えた初恋', 'silent', '舞いあがれ！', 'おそ松さん', '月の満ち欠け', 'わたしの幸せな結婚', and as the protagonist in 'トリリオンゲーム'. He has also released 3rd album 'i DO ME' which sold 106.1 million copies in the first week, achieving a first-week million-seller status. He had his first experience in Britain and had a memorable time, especially during the filming of '午後の紅茶'.

岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介からなる9人組ユニットのメンバー、俳優としてドラマ『教場Ⅱ』『消えた初恋』『silent』『舞いあがれ！ 』『おそ松さん』『月の満ち欠け』『わたしの幸せな結婚』などに出演し、ドラマ『トリリオンゲーム』では主人公のハルこと天王寺陽役を務める。

近年は俳優としての活動も多く、映画『おそ松さん』『月の満ち欠け』『わたしの幸せな結婚』などに出演してきた。2020年1月にSixTONESとそろって1stシングルを発表し、デビュー曲『D.D.

』ではアクロバットやダンススキルの高さを見せた。2022年3月公開の映画『おそ松さん』ではメンバー全員が主演を務め、主題歌『ブラザービート』もヒット。2023年5月発売の3rdアルバム『i DO ME』は初週で106.1万枚を売り上げ、自身初の初週ミリオンを達成した。2024年10月に4枚目のアルバム『RAYS』をリリースし、11月より初の5大ドームツアーを開催した。2023年5月に初めてのイギリスに行った際、現地で撮影する中で感じたことで、元々僕の中では「イギリス＝紅茶」のイメージがあったんですけど、実際に現地で色々な方々のお話を聞いて、皆さん（紅茶を）1日5～6杯は日常的に飲んでいるみたいで。 それを聞いたときに、「あ、ここまで飲まれているんだ」と思うのと同時に、「紅茶って文化」だなっていうのを実際に感じることができた貴重な体験になりました





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