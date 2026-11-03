Snow Man深澤宮舘岩本がWAVEコンタクトCMでエージェント役

Snow Manの深澤辰哉、宮舘涼太、岩本照がシークレットエージェント役に起用された新CM「WAVEコンタクト」が4日より放送開始。古城を舞台にしたアクションとコメディ要素満載の演出が話題。

人気アイドルグループ・ Snow Man の 深澤辰哉 、 宮舘涼太 、 岩本照 の3名が出演するコンタクトレンズブランド『 WAVEコンタクト 』の新テレビCM『出会おう！ WAVE EYES 』篇が、4日より全国で放送を開始した。このCMは、日常的に『なんとなく』使い続けてしまっているコンタクトレンズに囚われたお嬢さまを、3人が演じるシークレットエージェントチーム『 WAVE EYES 』が救出するというストーリー展開が特徴である。

古城潜入で運命のレンズへ導くミッション

物語の舞台は豪華な古城であり、コンタクトを相棒として日々任務をこなすシークレットエージェントチームが重要なミッションを帯びて潜入する。岩本照演じるMr.O2、深澤辰哉演じるAir=SLIM、宮舘涼太演じるJUICYの3人が課された作戦は、古城で閉じ込められたと信じているお嬢さまを解放することだった。バルコニーから『ジャーン』と出現し、お嬢さまの前に現れた3人だが、突然の来訪に戸惑うお嬢さまは自分は囚われていないと否定する。

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エレガントなマジックでお花を手に渡しながら、3人はお嬢さまに実は『なんとなく使い続けているコンタクトレンズ』という目に見えぬ呪縛に囚われていることに気づかせる。ハッとするお嬢さまに対して、WAVEコンタクトであれば運命の付け心地に出会える可能性があり、インターネットを通じて購入も可能であることを優しく案内する。チームは『なんとなくレンズ』の呪縛から無事にお嬢様を解放し、より良いレンズへ導く任務を果たす姿が描かれている。

本格アクションと優雅な演技の融合現場

今回の撮影は、お嬢さまの部屋を思わせるエレガントな空間で行われた。現場に入り込んだ3人は、大きなバルコニー付きのロマンチックな窓や豪華なシャンデリア、細部まで作りこまれた小物セットに興味津々な様子を伺わせた。3度目の撮影となる今回のプロモーション活動では、スパイとしての振る舞いが確実なものとなっており、特に宮舘涼太は自慢のステッキをバトンのように華麗に回転させるなど、役への没入ぶりを披露した。

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最後には優雅に立ち去るシーンもあり、岩本照は優しい表情で『WAVEワンデー プレミアム』をお嬢さまに手渡す演技を披露。また、宮舘と深澤は風で舞うカーテンを巧みに操りながら、首元を残すようにして去っていく様子を追求していた。後日公開予定の60秒バージョンには、お嬢さまのSPとの激しいアクションシーンも収録されており、SP役のキャストと入念かつ迅速に動きを確認する練習風景や、リハーサルから自然と拍手が沸き起こる迫力満点の場面も捉えられている。

衣装マイナーチェンジと深澤初近接アクション

今回のCMでは、エレガントな空間の雰囲気に調和するよう、3人の衣装にもマイナーチェンジが施された。瞳にはWAVEのカラーコンタクトレンズをそれぞれ装着し、お嬢様にお目見えするにふさわしいおしゃれな出で立ちでミッションに挑んでいる。スムーズな進行の中で、3人はより自然なセリフ回しや、エレガントに見せるための所作を自主的に提案するなど、和気あいあいとした撮影現場となった。深澤辰哉にとっては初めての近接アクションへの挑戦でもあり、その演技の成長にも注目が集まっている。

また、CMメイキング映像には後日公開となるWebムービーの撮影風景も収録されている。撮影中の3人の息のあった掛け合いや、仲良く自撮りを楽しむ様子、大迫力のアクションを練習する熱心な姿、さらには木馬のバランスに苦戦するなどの素のリアクションなど、CM本編では見えない裏側の日々が収められている。これらの映像は、ファンの間で大きな関心を集めることが期待されている。

新CM記念キャンペーンと出演者のコメント

新CMの放送開始を記念して、WAVEオリジナルのWAVE EYESソープディスペンサー（肖像付き）などが当たるキャンペーンが実施されている。出演者からは、撮影時のエピソードやCMのコンセプトへの思いが語られている。岩本照は、いつも『ジャーン』という登場演出について言及し、現場での雰囲気作りへの配慮を示した。深澤辰哉は、舘様（宮舘涼太）のお城での芝居のスマートさに改めて感心し、そのスマートさもチェックしてほしいと視聴者に呼びかけた。

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宮舘涼太は、CM内でマジックを披露し、お姫様にバラをプレゼントするなど、3人が運命的なレンズへお姫様を導くというコンセプトのもと、うまく登場できたと思うと振り返っている。WAVEコンタクトは、単なる商品宣伝にとどまらず、3人の個性とアクション要素を融合させたエンターテインメント性の高いコンテンツとして展開を進めており、今後のメディア露出やキャンペーンの成果が注目される。