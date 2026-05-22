Japanese entertainment company Candle & White provides support for planning and operations for the Snow Miku's Sky Town visit to different places under a cross-promotion event.

株式会社灯白社の新渡辺は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するオンラインゲーム『雪ミク スカイタウン』の出張所出展において、企画・運営サポートを担当するイベントを発表した。

第二回の開催として、香港で期間限定の開催が決定し、『雪ミク スカイタウン出張所 香港快閃』として2026年5月22日から実施予定。 また、北海道・新千歳空港に常設されているオンラインゲームの魅力を、各地に展開するイベントである。 会場では、公式グッズを多数展示するほか、昨年末に展開したコミックマーケット関連企画のグッズも販売する。 これにより、より多くのお客様に商品を届けることが期待される。

今回の海外展開は、現地のファンの皆様に向けて行うものであり、権利表記：Art by 油布 / 尾崎ドミノ / Matcha / 夢ノ内 / KEI / 森倉円の歌詞とメロディーを歌わせる歌声合成ソフトウェア『CFM』（クリプトン・フューチャー・メディア株式会社）の存在も説明した。韓国で開催した‘MIKU EXPO’2024 北米・欧州・NZ&豪州のツアーと8都市を巡るアジアツアー 'MIKU EXPO'とは？ 2025年11月には上海でライブイベント MIKU WITH YOU（未来有你） 2025の開催も予定している。

国内においては、企画展を併催し、初音ミクたちのライブと創作の楽しさを体験できるイベントを実施中。 大阪、東京にはHAMAMATSUを開催するようになった3都市で実施されるantile。 著名なアーティストとのコラボレーション実績もあり、 якоドラの「イーハトーブ交響曲」「ドクター・コッペリウス」にプリマドンナとして出演、レディー・ガガの2014年北米ツアーでオープニングアクトに選ばれた。 また、2024年には米国最大級の音楽フェス「コーチェラ」にも出演している。 さらに関連イベントも世界中に実施されている





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