9人組グループ・Snow Manの岩本照が24日、TBS公式『SASUKE』YouTubeチャンネルに出演。「【2大会ぶりの挑戦】Snow Man #岩本照 SASUKE本戦に向けたガチトレに密着！…

TBS（C）ORICON NewS inc. 9人組グループ・Snow Manの岩本照が24日、TBS公式『SASUKE』YouTubeチャンネルに出演。

「【2大会ぶりの挑戦】Snow Man #岩本照 SASUKE本戦に向けたガチトレに密着！ 」と題した動画で、トレーニングに励む姿が公開された。 12月23日と24日の午後6時から放送される『SASUKE2026～第44回大会～』では前回大会、コンディション不良により無念の欠場となった岩本が、2年ぶりに本戦参加。 これに先立ち、常連の日置将士、川口朋広と内宮パークと練習に臨んだ。 トレーニングでは、新プリズムシーソーやフィッシュボーンリバースを初挑戦でクリアする場面も。

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「普段エリアで練習させていただく時間も限られているのでそうじゃない時間の使い方、（川口・日置に）トレーニングメニューを相談しながら過ごしていければ、2人の声がけは一番入ってくると思う」と信頼関係をのぞかせた。 そして「トレーニング以外の時間も過ごしていけたら。 笑顔で緑山のスタート地点に立てるんじゃないかな」と気合を入れていた。 コメント欄には「とんでもなく多忙なスケジュールの合間にトレーニングするんだから、並の熱量じゃないんだよな」「SASUKE愛は間違いなく伝わってくるから頑張ってほしい！

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」といったエールや、「シーソーの飛び移り方忍者やん」「そり立つ壁は相変わらず上手い！ 」と、その運動神経に驚きの声も集まっている。