Slay the Spire 2、2度目のメジャーアップデートを配信 Steamワークショップ対応とRNG偏り修正が焦点

『Slay the Spire 2』が二度目のメジャーアップデートを配信。Steamワークショップへの正式対応によりMod導入が容易になり、数学者に指摘されていた乱数生成器の偏りも修正された。デッキ構築型ローグライクの金字塔続編がゲーム体験を向上。

『Slay the Spire 2』が二度目の メジャーアップデート を配信した。 本アップデートでは、これまでのベータブランチで行われてきたすべての変更が反映され、新規要素やバグ修正も含まれている。

『Slay the Spire 2』はMega Critが開発するデッキ構築型ローグライクゲームで、PC（Steam）向けに2026年3月6日から早期アクセスを開始した。 プレイヤーは三層の塔を登り、モンスターとの戦闘を繰り返しながら頂上を目指す。 戦闘では毎ターンデッキから引かれる5枚のカードから行動を選び、カードを戦闘報酬で入手してデッキを変化させていく。 まず、今回のアップデートでSteamワークショップへの正式対応が発表された。

これにより、プレイヤーはワークショップから直接Modを導入でき、Steamでプレイする全デバイスで自動的にダウンロードされる。 従来はNexus Modsなどの外部サイトを利用する必要があったが、游戏内侧からMod管理が可能になった。 次に、乱数生成器（RNG）の根本的な修正が行われた。 数学者tckmn氏が6月15日に発表した論文で、本作のランダムイベントに偏りがあると指摘されていた。

具体例として、ネオーのレリック「ネオーの骨」でランダムに選ばれる「呪い」カードに「負債」が有意に多く出现する等问题が確認され、ユーザー間で議論が巻き起こっていた。 今回のアップデートにより、これらの偏りが迅速に修正された。 総じて、本メジャーアップデートはMod対応の強化とRNGの公平性向上により、ゲーム体験を大きく改善する内容となっている





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