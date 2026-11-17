「Slay the Spire 2」がベータ版v0.108.0からの全変更点を反映した大型メジャーアップデートを実施。新レリックの追加やサイレントの「用意周到」などのカードリワークが行われている。

インディー開発スタジオの Mega Crit が開発するデッキ構築型ローグライクゲーム『Slay the Spire 2』において、本作史上3回目のメジャーアップデートが配信された。今回の更新は、ベータブランチのバージョンv0.108.0からv0.111.0までに適用されたすべての変更点を包括的に反映したものであり、前回のメジャーアップデートから約5か月ぶりの大規模な内容更新となっている。

PCプラットフォームSteamでの配信が行われており、プレイヤーは既存の進行状況や収集アイテムを引き継ぎながら、最新のパッチが適用された状態でのプレイが可能となった。このアップデートでは、新規のネオーレリックが複数追加されるほか、多種多様なエンシェントレリックに対するバランス調整やリワークが実施されている。また、サイレントの人気カード「用意周到」や、ネクロバインダーの「亡霊の義」など、主要なキャラクターのカード効果にも大きな変化がもたらされている。

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新レリックとベータ版の統合変更点

Mega Critは、今回のアップデートにおいて、長期にわたるベータテスト期間中に収集されたフィードバックとデータに基づいた調整を最大限に反映させた。特に「エンシェントレリック」のカテゴリーでは、複数回にわたって行われてきたベータパッチでの細かな調整や新要素の追加がすべて統合されており、従来の構成と比較して大きく様変わりした状態になっている。

新規に追加されたネオーレリックには、「ダウジングロッド」と「ネオーの供物」の2種類が含まれている。「ダウジングロッド」は、クエストカード「ダウジング」を入手できるアイテムであり、これは？マスを5回踏むことでパワー「豊穣」に変化する。この「豊穣」パワーは、アップグレードされた3つのパワーの中から1つを選択して手札に加えることができ、そのターン中はコストを消費せずに使用可能となる。

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もう一つの「ネオーの供物」は、ポーション「龍涎香」と呪いカード「罪悪感」を取得する効果を持つ。「龍涎香」はHPを50%回復させると同時に、追加ターンを得るという強力な効果を持っているが、代わりにプレイヤーは「罪悪感」という負の要素を抱えることになる。これらの新要素は、戦闘の戦略オプションを大幅に広げるものとなっている。

キャラクター固有レリックのバランス調整

テスカタラの提供するレリック群にも targeted な調整が行われた。特に「あったか手袋」は、ターン開始時にデッキトップのカードを1枚廃棄して筋力1を得るという従来の効果から、手札のカードを1枚廃棄して筋力1を得るという効果に変更された。これにより、意図せず強力なキーカードをデッキトップから失ってしまうリスクが軽減され、狙った廃棄シナジーを実行しやすくなった。

同じくテスカタラの「黄金の印章」では、ターン開始時に1エナジーを得るために支払うゴールドの額が、従来の5から3へと削減された。これにより、資金難によって追加エナジーを得られないという事態が減少し、ゲーム中の安定性が向上した。「おもちゃ箱」も強化され、得られるおもちゃのレリックの数が4から5へと増加している。

一方で、「絵本」から得られるスキル「極光の炎」については弱体化が実施された。最大HPと引き換えに2枚ドローと2エナジーを得る効果であったが、失う最大HPの量が1から2に増加している。また、ノヌペイペの「ダイヤのティアラ」もリワークされ、戦闘開始時に20ブロックを得て2ターン目はブロックを失わないという効果に変更された。

主力カードの効果変更と戦略への影響

カード面でも重要な変更があり、サイレントの人気パワーカード「用意周到」はリワークを実施した。従来のターン終了時にカードを1枚保留する効果から、ターン終了時に手札を捨てなくなるという効果へと変更された。これにより、レアカードへと稀少度が上昇し、コストも1から2へと増加した。この変更は、エンシェントレリック「ルーンのピラミッド」と同等の能力を持ち、より豪快なパワーへと進化している。

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しかし、すべての手札を保留する効果は、場合によっては次のドローを阻害してしまう可能性もあるため、使いどころの見極めが重要となる。また、ネクロバインダーの「亡霊の義」も大きくリワークされた。手札をすべて破棄し、9枚以上破棄した場合に「霊体1」を得るという効果から、廃棄札にあるすべてのエセリアルをプレイする廃棄付きカードへと変化した。

本作では屈指の使いづらさが指摘されてきた「亡霊の義」であったが、今回のリワークを機に、より明確なシナジーのもとで活躍する場面が生まれる可能性がある。これらのカード変更は、各キャラクターのプレイスタイルやデッキ構築の幅に新たな影響を与えている。

演出面の変更と今後の開発スケジュール

演出面でも細かな修正が行われており、プレイキャラクターの状態に合わせてエフェクトが表現されるようになった。前回のメジャーアップデートで追加されたAct3ボス「永劫の砂時計」には、新たにアニメーションが追加された。このボスは「ドアメーカー」と入れ替わるかたちで実装されたが、短期間のうちに追加されたため、前回のパッチではアニメーションが未搭載の状態であった。

約半年間、静止状態であった時計がついに時を刻み始めることとなり、ゲーム内の没入感を高めている。ただし、特定の要素については今回のアップデートでは適用されていない。Mega Critは、「フール」などの実装にはさらに多くのテストと調整が必要だと説明しており、メジャー環境への導入時期については現時点で未定としている。

開発チームは、プレイヤーからのフィードバックを継続的に収集し、ゲームバランスのさらなる最適化に取り組んでいる。次回のメジャーアップデートの内容や、未実装要素の実装時期については、公式情報に注目しながら待望するプレイヤーも少なくない。今後は、より安定したベータ環境の提供と、新要素のバランス調整が焦点となる。