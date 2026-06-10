Sky、HPEの「HPE Private Cloud AI」を導入

Sky株式会社は社内ワークフローおよびソフトウェア開発の加速と機密データの安全な活用を目的に、HPEの「HPE Private Cloud AI」を導入したことをお知らせします。

いいね！ 数を読み込み中です、 Sky 株式会社は社内ワークフローおよびソフトウェア開発の加速と機密データの安全な活用を目的に、 HPE の「 HPE Private Cloud AI」を導入したことをお知らせします。

Skyでは開発業務や社内ワークフローにおけるAI活用を推進する一方、顧客の業務データやシステム情報といった機密性の高い情報の厳格な管理が課題となっていました。 そこでデータを外部へ出すことなく、開発者が自由にAIを活用できるセキュアなオンプレミス環境の迅速な構築を進めてまいりました。 そしてこのたび、「HPE Private Cloud AI」を採用し、わずか1か月でオンプレミスAI基盤の構築・検証を完了。 AIに必要なハードウェアおよびソフトウェアが統合された同製品により、システム構築にかかる負荷を大幅に削減しています。

さらに、月額従量課金モデル「GreenLake Flex Solutions」の適用により、初期投資の抑制と柔軟な拡張性の両立を実現しました。 現在、Skyが開発するほぼすべてのシステムにAIを組み込む体制を整備しています今後はAIエージェントによる自律的なタスク実行への発展や、受託開発・SI事業への展開を加速させ、組織全体へのAI活用のさらなる浸透を目指します。

「HPE Private Cloud AI」は、HPEとNVIDIAが共同開発した、企業のAI実装・活用に特化した先進的なプライベートクラウド基盤です。 AIに必要なハードウェアおよびソフトウェアを統合したオンプレミス型のAI基盤として、機密データを外部に出すことなく安全にAIを活用できる環境の迅速な導入を実現します。

日本ヒューレット・パッカード合同会社は「このたびテクノロジー企業であるSky様に「HPE Private Cloud AI」をご採用いただいたことを大変うれしく思うとともに、ソフトウェア開発を中核に先進的な取り組みを推進されている同社にご評価いただいたことを意義深く受け止めています。 AIの活用が競争力を左右する時代において、導入のスピードは重要な要素です。 そして同時に、セキュリティとデータ活用を両立できてこそ、その効果と意義が確かなものになります。

「HPE Private Cloud AI」は、こうした要件に応えるソリューションとして提供しています。 Sky様のさらなる飛躍に貢献できるよう支援してまいります。 AI、クラウド、ネットワーキングの力を結集し、組織が持つ可能性を最大化できるよう支援する、エンタープライズテクノロジーのリーディングカンパニー、あらゆる業界のお客様の運用効率最適化と、データからの価値創出を支援する





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