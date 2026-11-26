SixTONESの京本大我（31）と森本慎太郎（29）が26日、都内で「VOGUE JAPAN STANDOUT VOICES 2026 in collabo… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

SixTONESの 京本大我 （31）と 森本慎太郎 （29）が26日、都内で「 VOGUE JAPAN STANDOUT VOICES 2026 in collaboration with Google Gemini」授賞記者会見に登壇した。

同賞はファッション雑誌「VOGUE JAPAN」による、明確な信念を持ち、時代を切り開く特別な“声”を持つ、あらゆる分野の人々をたたえるアワード。 SixTONESは今年にデビュー6周年を迎え、初のベストアルバムをリリース。 全国11都市50公演に及ぶアリーナツアーに加え、9月から始まった初のスタジアムツアーも完走した。 また「1カ月間でJ－POPアーティストによる楽曲のリリースキャンペーンにおけるテレビ・ラジオへの出演の最多回数」でギネス世界記録（TM）を達成。

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存在感をさらに示した1年となった。 受賞に際し、京本は「SixTONESのデビュー6周年ということで、僕たちとしてもすごく力を入れている年なので、その年にこのようなすてきな賞をいただけて本当にありがとうございます」。 森本も「6周年を駆け抜けるなかで、このような賞をいただけてうれしいです。 ほかの4人の思いを背負いながら、代表して2人で賞を受け取りたい」と感謝を伝える。