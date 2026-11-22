SixTONESが日産スタジアムでデビュー6周年記念スタジアムツアーの最終公演を開催。7万2000人の大観衆を前に、高さ17メートルのタワーや花火を用いた迫力のステージでファンを魅了し、来年のドームツアーへの意欲を示した。

ジャニーズJr.出身の男子グループSixTONESは、グループ名の「Six」にちなんでデビューから6周年を迎えた。この節目を記念し、22日に横浜市内の 日産スタジアム で スタジアムツアー の最終公演を行った。この大型イベントは、11月の肌寒い気候とは裏腹に、チームSixTONESが放つ圧倒的な熱気で会場を包み込んだ。

17mタワーと7万2000人の歓声

公演の最大の見せ場は、アリーナ外周に設置された高さ11メートルのタワー6台の登場である。これらのタワーが17メートルまで上昇すると、SixTONESの6人が上部に姿を現した。これに対して観客席に座る7万2000人から大きな歓声が巻き起こった。

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メンバーのジェシー（30）は「ラストだぞ！騒げ！We are SixTONES！」と客席を煽り上げ、オープニング曲「アンセム」でパフォーマンスを始めた。タワーは客席上方まで接近し、スタジアム規模の広大な会場でも、遠くにいるファンを見捨てないというグループのスタンスを具現化した。

このタワー機構は、所属事務所であるSTARTO ENTERTAINMENT内で初めて採用されたものであり、地優吾は「お客さんがメンバーとの距離が遠いと感じないように意識した」と明かした。多くの検証を経て使用が決まったこの仕掛けは、視覚的なインパクトを大きく高めた。

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34曲のメドレーと感情の機微

パフォーマンスは序盤から「ABARERO」や「こっから」といった定番曲で始まり、ファンは一心不乱にペンライトを振って応えた。炎やレーザー光線といった派手な視覚効果も加わり、宴会のような盛り上がりを見せた。

しかし、単なる大音量や派手な演出だけでなく、メンバーの感情の機微も披露された。定番曲「希望の唄」を歌う際、田中樹（31）は感極まり、声を詰まらせてしまった。この瞬間は、アイドルとしての技巧だけでなく、人間としての誠実な感情が伝わる瞬間でもあった。

全34曲を披露したこのツアーは、SixTONESにとって初の試みとなるスタジアム規模の公演であった。STARTO ENTERTAINMENTに所属するアーティストが日産スタジアムで公演を行うのは、SMAP、SUPER EIGHT、Snow Manに続く4組目という歴史的な快挙でもある。

森本慎太郎の所感と来年の展望

メンバーの森本慎太郎（29）は、ステージのスケール感について「凄くでかいし、綺麗だ。一番上の方々まで一つのライブをつくってくださるのを感じて、貴重な経験だ」と感慨深げに語った。これほどまでの規模での公演は、グループの成長を実感させるものであった。

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アンコールでは「Dance Forever」が演奏され、夜空には750発の花火が上がった。6人はこの壮大な光景を見上げながら、6周年を追い風に次の目標へ向かう意欲を示した。すでに来年にはドームツアーを開催することが決定しており、ここで活動が止まるつもりはないと強調している。

京本大我（31）は「僕たちライブが大好きなので、来年以降も素敵なライブができるように精進します。これからも一緒にSixTONESの未来を見てください」と、ファンへの感謝と決意を約束した。単独野外ライブへの憧れが実現した6周年というタイミングを、貴重な機会として捉えている。

雨の中でのアディショナルパフォーマンス

当日は雨天という状況もあったが、田中樹は「雨だからお客さんがネガティブにならないようにアドレナリンを出していた」と振り返る。結果として、メンバーのエネルギーが客席の反応を超える相乗効果を生み出し、「良いライブだった」と評された。この雨の中での公演も、また一つの思い出として刻まれた。

松村北斗は、グループの知名度向上について「アイドルグループだったらたくさんの方に知ってもらうのが、一つ大切な基準だ。この曲が突破口を一つ開けてくれた感じがする」と語った。スタジアムという巨大なプラットフォームを通じて、SixTONESというグループの価値をさらに広げる役割を果たしたと分析している。