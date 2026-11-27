SixTONESのファンとみられる女性2人が電車内で優先席を占拠しポテトを摂取した動画がSNSで拡散。JR東日本の飲食規定や過去のアイドル団体による対策と合わせて、マナー問題の実態と影響を詳述する。

人気男性アイドルグループSixTONES（ストーンズ）のファンとみられる女性2人の電車内での行為が、SNS上で大きな炎上となっている。発端は、暴露系アカウント「 DEATHDOL NOTE （デスドルノート）」が11月22日にX（旧Twitter）へ投稿した動画である。この動画は生成AIによる作成物ではないと判断され、実際の車内風景を映しているものとして注目を集めている。

優先席でのポテト喫食動画が拡散

動画の中で確認できるのは、電車の車いすやベビーカー向けの優先スペースの一部を占拠し、マクドナルドのポテトを食べ続ける女性2人の姿である。そのうち1人は、SixTONESのロゴが入ったウィンドブレーカーを着用しており、同グループの6周年イヤーを記念した公式グッズであると特定できる。動画には、ベビーカーを押した人が乗車してきた際にも、2人が注意を聞かず飲食を続けた様子が映されている。音声からは「～なさい」「～てください」といった注意の声が聞こえるが、具体的な発言内容は不明瞭である。

Also read SixTONES、『anan』表紙回数がSMAPと並ぶ「後輩に『SixTONESの記録塗り替えたい』と思ってもらえるよう頑張りたい」｜秋田魁新報電子版

ファンネミー疑惑と評判への懸念

SixTONESを応援する層からは、グループの看板を背負いながらマナー違反を行う行為に対して強い批判の声が上がっている。「ファンネミー」（ファンのふりをした敵）ではないかとの疑念も示され、グループやファンの評判を貶めるような行動は慎むべきだと訴える投稿が相次いでいる。単発の事案であれば大きな問題とならない場合もあるが、同様のマナー違反が積み重なることで、グループ全体に悪影響を及ぼす「最悪の事態」につながりかねないとの懸念が強い。

JR東日本の飲食規定と過去の事例

この件についてJR東日本の担当者は、2025年1月7日配信の取材に対し、新幹線や在来線問わず車内での飲食や飲酒の禁止、または飲食可能な品目の指定は行っていないと回答した。ただし、匂いの強い食品については車内に広まる可能性があるとして、周囲の乗客に配慮した飲食を呼びかけている。過去には2019年、旧ジャニーズ事務所のHey! Say! JUMPが、新潟公演後の帰路で新幹線内にファンが居座りメンバーがトイレにも行けなかったなどのマナー問題を理由に、一部アリーナ公演を見送った歴史がある。当時の事務所はタレント待ち受けや追跡行為を禁止し、公共交通機関での礼儀正しさをファンに要請していた。

Advertisement

STARTOエンタメの対応と今後の影響

SixTONESが所属するSTARTO ENTERTAINMENT（旧ジャニーズ事務所）は、過去のお知らせの中で、ごく一部の利用者のマナー違反がタレントのイメージを損ない、ルールを守る一般客の品位を落としかねないことへの深刻な懸念を示していた。今回の事件がメンバー達にも届き、ファン向けの厳重な注意喚起や、場合によってはコンサート出場禁止などの措置につながる可能性もある。グループはデビュー6周年を迎え、2026年1月にはベストアルバム『MILESixTONES -Best Tracks-』を発売、2026年9月からは初のスタジアムツアーへ向けて動員数を記録しており、評判へのダメージはビジネス面でも無視できない影響をもたらす。

監視社会への疑問とマナー意識

動画を公開すること自体に対して、「1億人総監視社会だ」といった批判や、満員電車でのマック喫食が違法でないことへの疑問の声も上がっている。しかし、オタク文化やファンコミュニティの外部からは、他人への迷惑行為を推しの看板背負って行う心理状態への不可解さが指摘されている。SixTONESは2012年にドラマ『私立バカレア高校』で共演し、2015年に東京・シアタークリエで結成を発表。2020年のCDデビュー後はオリコン初登場1位を獲得し、2023年には初の単独ドーム公演を開催するなど、着実に実績を積んできた。こうしたグループの地位を維持するためにも、ファン層のマナー意識の向上が今後の課題となっている。