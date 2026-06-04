SixTONESの活動とクリエイティブプロジェクト

SixTONESは、2015年に結成された6人グループであり、2018年10月に「YouTube アーティストプロモ」キャンペーンに選ばれた。SixTONESは、ミュージシャンとしてだけでなく、ミュージカル俳優としても活躍しており、「エリザベート」では3度にわたってオーストリア皇太子のルドルフを演じた。

1994年12月3日生まれ、東京都出身。2015年に結成された6人グループ・SixTONESのメンバー。 SixTONESとしてはYOSHIKI（X JAPAN、THE LAST ROCKSTARS）が手がけた楽曲「Imitation Rain」で2020年にCDデビューし、現在までシングルを14枚、アルバムを5枚リリース。2025年1月から4月まで5大ドームツアー「SixTONES LIVE TOUR 2025『YOUNG OLD』」を行った。

個人では2024年9月にクリエイティブプロジェクト「ART-PUT」を始動させ、2025年4月にCDアルバム「PROT.30」をリリース。2025年5月から6月にかけては東名阪ツアー「TAIGA KYOMOTO LIVE TOUR 2025 BLUE OF LIBERTY」を行う。 ミュージカル俳優としても活躍しており、「エリザベート」では3度にわたってオーストリア皇太子のルドルフを演じた。

ジェシー、京本大我、松村北斗、髙地優吾、森本慎太郎、田中樹からなる6人グループ。2018年10月に「YouTube アーティストプロモ」キャンペーンに選ばれた。2020年1月にSnow Manと同時に1stシングルをリリース。 デビュー曲「Imitation Rain」はYOSHIKI（X JAPAN、THE LAST ROCKSTARS）が手がけた。 同年4月に冠レギュラー番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」がニッポン放送でスタート。

最新アルバムは2025年1月にリリースした「GOLD」、最新シングルは9月発売の「Stargaze」。 SixTONESとしてはYOSHIKIが手がけた楽曲で、2020年にCDデビューした。 SixTONESは、ジェシー、京本大我、松村北斗、髙地優吾、森本慎太郎、田中樹で構成されている。 SixTONESは、2015年に結成された6人グループであり、2018年10月に「YouTube アーティストプロモ」キャンペーンに選ばれた。2020年1月にSnow Manと同時に1stシングルをリリース。

デビュー曲「Imitation Rain」はYOSHIKIが手がけた。 同年4月に冠レギュラー番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」がニッポン放送でスタート。 SixTONESは、ミュージシャンとしてだけでなく、ミュージカル俳優としても活躍しており、「エリザベート」では3度にわたってオーストリア皇太子のルドルフを演じた





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