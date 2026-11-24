Simeji presents Z世代トレンドアワード2026の結果が発表され、今年の漢字は「変」、年間大賞は「ドパガキ」に決定。モナキやメロジョイなど若者の選択を詳細に紹介。

Simeji presents Z世代トレンドアワード2026の結果発表が行われ、Z世代が選ぶ今年の漢字に「変」が選出された。このイベントは2026年の若者文化を象徴するキーワードとトレンドを可視化するため、Simejiが主導して開催されたもの。アンケート調査に基づき、Z世代の価値観や消費動向が具体的に示される形となった。

「変」が選ばれた理由と登壇者の反応

今年の漢字を発表するにあたり、登壇したケンケンは「瞬」、じんは「変」、サカイJr.は「夢」、おヨネは「跡」という文字をそれぞれ候補として挙げていた。この中で、代表して理由を説明することになったじんは、自身が2026年にデビューした歌謡コーラスグループ「モナキ」の活動に言及した。彼らはデビュー以来、インターネット上で多様な反応を呼び、「変わっている」や「変人」、あるいは「変態」といった批評的な意見も寄せられたという経緯がある。

Also read 世界の冷房電力需要が暖房電力需要を史上初めて上回る

しかし、グループメンバーは自らの人生をもう一度変えたいという強い思いを持って努力を重ねてきた。その結果、過去1年の間に自分たちの人生を変えることができる成果を上げられたとじんは振り返った。全員に当てはまる「変」という漢字だが、おヨネは「変態はじんくんだけですけど」と冗談を交え、じんは「フレネミーです！」と抗議して会場を笑いに包んだ。こうした軽妙なやり取りも、Z世代特有のコミュニケーションスタイルとして注目された。

年間トレンド大賞はユーモアあふれるドパガキ

年間トレンド大賞には、ショート動画をつい次々と見てしまう自身の姿をユーモラスに表現した「ドパガキ」が輝いた。この言葉は、現代のZ世代がスマートフォンを通じて動画コンテンツを摂取する日常的な習慣や、その中で見られる行動パターンを風刺的に表したものとして評価された。単なる用語ではなく、自身の行為を客観視するユーモアのセンスが、多くの支持者から支持を集める要因となったと見られる。

Advertisement

また、カテゴリ別の賞では、デビュー曲の振り付けが話題を呼んだ歌謡コーラスグループ「モナキ」がヒト部門で選出された。一方、モノ部門では、ぷにぷにとした触り心地が動画越しにも伝わりやすいスクイーズ玩具「メロジョイ」がモノ大賞に選ばれた。これらの受賞作品は、視覚的なインパクトや触感の表現がデジタルメディアを通じてどのように拡散し、流行を形成するかを示す事例となった。

1万1443人の回答に基づく信頼性の高い調査

今回の『Simeji presents Z世代トレンドアワード2026』は、今年で6回目となるシリーズイベントである。調査期間は2026年10月15日から2026年11月8日にかけて実施され、この期間中にZ世代を対象としたアンケート調査が行われた。その結果、1万1443人からの有効な回答が収集され、これらのデータに基づいて最終的な結果が決定づけられた。この大規模なサンプル数は、Z世代の意向を正確に反映した指標として高い信頼性を持っている。

調査結果から読み取れるのは、Z世代が単なる流行の追従者ではなく、自らの言葉で文化を定義しようとする主体性を持っている点である。彼らは「ドパガキ」のような自虐的かつユーモラスな表現を好む傾向があり、同時に「モナキ」のような個性的なアーティストや、「メロジョイ」のような感覚的なアイテムにも強い共感を示している。これらの結果は、今後のマーケティング戦略やコンテンツ開発において、Z世代の心理を深く理解することが不可欠であることを示唆している。

若者文化が示す未来的な価値観の変遷

今年の漢字「変」を選んだ背景には、社会や自身の環境に対する変化を受け入れ、それを自身の成長機会へと転換しようとする若者たちの姿勢が反映されていると分析できる。じんが述べたように、周囲からの否定的な評価も含め、それをバネにして自分たちの道を切り開こうとする意図が見て取れる。これは、伝統的な成功定義にとらわれない、多様な生き方を肯定するZ世代特有の価値観の表れと言える。

Advertisement

Simejiがこの賞を通じて提供しているのは、単なるエンターテインメントの枠を超えた社会現象の分析ツールである。1万1443人の声を集約することで得られるデータは、広告主やコンテンツ制作側にとって、次世代の消費者のニーズを先取りする貴重な知見となる。これからもZ世代がどのような言葉やアイテムを自分たちの文化として定着させていくのか、あるいは新しい漢字を選ぶのかに注目が集まる。