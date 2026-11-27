Hollow Knight: Silksongの無料拡張DLC「Sea of Sorrow」の情報が配信番組「Cherry Time!」内で明らかになり、海をテーマとした新キャラクターやボスが確認できるゲーム映像が公開された。

『 Hollow Knight: Silksong 』は高い評価を得た『Hollow Knight（ホロウナイト）』の続編であり、前作にも登場したホーネットが主人公となっている。 ホーネットは崩壊したムシの王国ファールームを舞台に、自身の過去にもまつわる謎を解き明かすべく冒険することになる。

ホーネットは縫い針のような剣を武器とし、クールダウン制のスキルも駆使して敵と戦う。 また、絹糸で表現された体力回復システムや、道具のクラフト要素なども特徴となる。 そんな本作は2025年9月に発売。 Steamユーザーレビューでは約40万件中89％が好評とする「非常に好評」ステータスを獲得し、レビュー集積サイトMetacriticでは90点のスコアを獲得。

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前作から引き続きメディア/ユーザー双方から高評価を受けている作品だ。 2025年12月には無料拡張DLC「Sea of Sorrow」が発表されたが、航海をテーマとしていること以外詳細な情報が明かされないままリリース予定である2026年も残りほぼ1か月に差し掛かっている状況であった。 そんな「Sea of Sorrow」について、Team Cherryの情報番組「Cherry Time! 」の中で、12月11日に配信することが発表された。 あわせてゲーム映像も初公開。