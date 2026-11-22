プライベートメッセンジャーアプリのSignalが、モバイルアプリでのAIによるスクリーンショット撮影機能を制限しました。これはAIエージェントによる情報収集が、Signalの構築してきたプライバシー保護機能を崩してしまうためと説明されています。

のOnscreen Awarenessといったエージェント機能を、自社のオペレーティングシステムに深く統合しています。 これは重大な動きです。 Google、Apple、Microsoftは、主要な消費者向けOSを開発しており、Signalのようなサードパーティーアプリ開発者が構築したアプリを動作させるための環境を提供しています。

言い換えれば、これらのOSはSignalや他のアプリケーションが泳がなければならない大海であり、生存条件を決めるのはこれらのOSベンダーです。 現在、OSとAIエージェントの統合は、モバイルエコシステムをプライバシーにとってますます敵対的なものに変えつつあります。 これはSignalにとって存亡の危機であり、責任を持って使命を果たす能力を脅かすものです」と説明しています。

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さらに、Signalは「OSに統合されたAIエージェントは、ユーザーに関する情報にアクセスするため、ユーザーデバイスの画面に表示されている情報をスキャンします。 その中で、ユーザーのSignalデータがスキャンされます。 すると、エージェントはユーザーの質問に答えたり、ユーザーの指示に従ったりすることが可能になります。

その代償として、Signalが独自に築き上げてきたプライバシー保護能力は損なわれてしまいます。10年以上にわたってSignalのプライバシー保護能力は、オープンソースのコードベースと正式に検証された暗号化プロトコルによって支えられてきました。 これらは世界中の優秀なセキュリティ専門家やハッカーによって精査され、堅牢であることが証明されています。

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しかし、AIエージェント機能の普及により、機密データがキャプチャ・保存され、OSに統合されたAIエージェントがその時点で使用しているローカルデータベースやリモートサーバーにアクセス可能になっています。 つまり、データがキャプチャされると、これらすべてはSignalの制御範囲外へとすぐさま転送されてしまい、会話に参加するすべてのユーザーのプライバシーを危険にさらしてしまうわけです」と記し、OSレベルのAIエージェントがユーザーのプライバシーを損なうメカニズムを説明しました。

もちろんSignalの設定からAIによるスクリーンショット撮影機能を制限するオプションを無効化することもできます。 ただし、Signalは「制限を無効化すると、あなたとあなたの連絡先のSignalコンテンツがAIエージェントに晒される可能性があり、Signalのプライバシー保証が侵害されることになります」と説明しています。 ただし、「できる限りの対策を講じているものの、対策は完全ではない」とSignalは言及。

スクリーンショットを制限するだけでは、ファイルシステムを介してユーザーのデバイスに既に存在するコンテンツを取得するOSレベルで統合されたAIエージェントに対処することはできないためです。 Signalは「AIエージェントがアプリケーションレベルのプライバシー侵害を防ぐための強力なツールが不足していることは、深刻な問題であることを明確にしておきたいです」「AIエージェントが実際にどのように動作するのかについてのドキュメントが著しく不足していることにも苦慮しています」と言及。

SignalはAndroidとiOSの両方でフォレンジック調査を行い、これらのAIシステムがアプリケーションデータにアクセスする際に実際に何が起こっているのかを解明しようと試みてきたそうです。 それでも「より適切なドキュメントと明確な技術仕様がなければ、Signalを頼りにしている何百万人ものユーザーに堅牢なプライバシーとセキュリティを提供することはますます困難になるでしょう」と記しています。

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そこで、SignalはApple・Google・Microsoftという主要OSベンダーに対して、Signalのようなアプリ開発者がAIエージェントによる機密性の高いアプリケーションデータへのアクセスを防止できるような、シンプルな技術ツールと正確なドキュメントを提供するよう求め、以下の2つの対策を提案しています。 開発者は画面読み上げ、ファイルシステムへのアクセス、通知、API、その他のOSフレームワークなどを含む、AIデータへのアクセスと処理からアプリを簡単かつ十分に文書化された方法で除外できるべき。 そして、アプリケーションの中核的な有用性を損なうべきではない。