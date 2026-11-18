Razerは超軽量かつ高強度のカーボンファイバー素材を採用したゲーミングマウス「Viper V4 Pro Carbon Fiber Edition」と「DeathAdder V4 Pro Carbon Fiber Edition」の2モデルを発表しました。プロゲーマーも絶賛する新製品の詳細と仕様を解説します。

世界中のゲーマー向けライフスタイルブランドとしてリーダーシップを発揮する Razer は、本社を米国カリフォルニア州およびシンガポールに置く同社より、新型マウスシリーズ「 Razer Carbon Fiber Collection」を発表しました。このコレクションには、人気モデル「 Razer Viper V4 Pro Carbon Fiber Edition」と「 Razer DeathAdder V4 Pro Carbon Fiber Edition」の2つのモデルが含まれており、高次元な素材技術とデザイン性が融合した製品です。

カーボンファイバー素材の技術革新と製造工程

カーボンファイバーは、スーパーカーや航空宇宙、モータースポーツといった分野において、1ミリグラム単位の軽量化と完璧な性能が求められる素材として知られています。Razerはこの優れた素材と技術をeスポーツマウスに取り入れ、シェルに本物のカーボンファイバーを織り込むことで、プレイヤーに愛されてきた象徴的なフォルムを維持しつつ、新たな質感を実現しました。

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製造工程は決して容易ではありません。まず、繊維を「2×2綾織り（ツイル）」と呼ばれるパターンで織り上げ、カーボンファイバー特有の斜めの織り目を作り出します。次に、この織り上げたシートに熱と圧力を加えながらプレス成形を行い、形状を固定します。

その後、コンピューター数値制御（CNC）工作機械を用いて、ViperとDeathAdderそれぞれの象徴的なフォルムに合わせてシェルを精密に切削します。最後に、塗装で覆うことなくUV硬化型のクリアコーティングを施すことで、どのような光の下でもカーボンファイバー特有の織り目が際立つ仕上げとなっています。

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プロ選手の声と軽量設計による競技性能

このコレクションの最大の魅力は、強度と軽さを高い次元で両立させた点にあります。「Razer Viper V4 Pro Carbon Fiber Edition」の重量は47g、「Razer DeathAdder V4 Pro Carbon Fiber Edition」は49gと、いずれも軽量設計が実現されています。これにより、素早いフリックやスワイプ操作をより軽快に行え、狙った位置で正確なコントロールが可能になります。

VALORANT Masters Madrid 2024優勝者のJaccob "Zellsis" Whiteaker氏は、愛用しているViperの形状を維持したまま、カーボンファイバーにより強度が高く、プレミアムな質感が加わった点を評価しています。

IEM Cologne Major 2026優勝者のNikola "NiKo" Kovač氏も、長年使用してきたDeathAdderのカーボンファイバー仕様について、質感が格段に高まり、より頑丈に感じ、重量も明らかに軽くなっているという所感を述べています。

先進技術搭載と今後の展開予定

「Carbon Fiber Collection」は既存の「Razer Viper V4 Pro」と「Razer DeathAdder V4 Pro」のラインアップに加わる新モデルとして、プロに支持されているおなじみのフォルムを踏襲しています。両モデルとも、高精度なマウスセンサーであるRazer Focus Pro 50K Optical Sensor Gen-3を搭載しています。

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また、低遅延の無線接続を実現するRazer HyperSpeed Wireless Gen-2と、高速かつ耐久性のあるRazer Optical Mouse Switches Gen-4も標準装備されており、最大180時間のバッテリー駆動を実現しています。特に「Razer DeathAdder V4 Pro Carbon Fiber Edition」は、標準モデルと比べてセンサー性能とバッテリー駆動時間が向上しています。

Razerのデザイン担当者は、デザインがものづくりの中核をなす要素であり、エンジニアと緊密に連携して本物のカーボンファイバーでシェルを一から作り上げたと語っています。塗装で素材を覆い隠せないためすべての工程において高い精度が求められ、妥協のない完成度を持つマウスへと仕上がっています。