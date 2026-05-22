Rayark's 'Cytus II' for home consoles, with new music and characters

Rayark's popular rhythm game series 'Cytus' is coming to home consoles with 'Cytus II'. The game will feature new music and characters, and will include over 500 songs from Japanese and Taiwanese creators. Players can choose from three difficulty levels to enjoy the music, and the gameplay involves tapping on notes that appear on the screen as the rhythm is displayed.

DEEMOやVOEZといった高評価リズムゲームを手がける Rayark 社の代表作『Cytus II』が家庭用ゲーム機に登場。 開発はエスカドラ、発売をフライハイワークスが担当し、現行のモバイル版から新規楽曲、新規キャラクターも追加予定です。

日本・台湾のクリエイターにより生み出された様々なジャンルの楽曲を500曲以上収録予定。 リズムゲームに慣れている人に限らず、あまり慣れていない人でも、自分のスキルに合わせて全楽曲を存分に楽しんでプレイできるように、楽曲の難易度はの3種類から選択することが可能です。 演奏パートでは、判定ラインがリズムを刻むように画面を上下し、ノーツが画面奥から浮き上がってきます。 判定ラインがノーツと重なったときにタッチするとスコアを獲得。

ノーツは楽曲のメロディやリズムに合わせた配置で出現するので、ノーツに合わせて正確にタッチすることで、まるで自分が演奏しているかのように楽しむことが出来ます。 巨大バーチャルインターネット空間「cyTus」には、"Æsir"という名のどこからともなく現れた伝説のDJがいた。 彼の音楽には、その音符ひとつひとつが人々の魂の奥深くまで染み渡るような不思議な魅力があった。 世界中がその話題で持ちきりになった。 皆、Æsirの正体を知りたくてたまらなかったのだ





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