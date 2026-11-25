プレスリリース Rain Treeがメンバー全員で”バラエティ企画”に初挑戦するイベント『笑って！キュンして！』開催決定！

11/30ファンクラブ先行販売開始。 ナビゲーターにはクロちゃん、紺野ぶるまが就任！ 秋元康総合プロデュースのガールズグループ「Rain Tree（レインツリー）」が様々な“バラエティ企画”に初挑戦する Rain Tree meets VARIETY STAGE 「笑って！

キュンして！ 」を 2027年3月27日（土）に浅草公会堂で開催することが決定しました。 常に挑戦を続ける Rain Tree が「歌あり！ 胸キュンあり！

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笑いあり！？ 」というキャッチフレーズの通り、この日限りのスペシャルなステージをお届けします。 ナビゲーターには、人気お笑い芸人のクロちゃん（安田大サーカス）と紺野ぶるまが就任。2026年12月に初の海外単独公演、2027年2月には2周年アニバーサリーライブを控え、ますます勢いにのる Rain Tree メンバー総出演で挑む、初のバラエティステージ。 何が起こるかわからない、リアルタイムならではの特別な空間で、Rain Tree の新たな可能性を切り拓く、記念すべきステージは必見です！

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本公演は異なる感情がひとつのステージで楽しめる、新感覚のエンターテインメントイベント。 楽曲のライブパフォーマンスに加え、“笑キュン”をテーマにしたチャレンジコーナーや参加型企画を通じて、会場が一体になって盛り上がれる特別な時間がそこにある！