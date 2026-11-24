ガールズグループ・Rain Treeの鈴野みおと、俳優の北代高士がダブル主演を務める映画『ファースト・ピッチ』の製作が決定した。鈴野は本作が映画初出演にして初主演となり、北代は自身の野球経験を生かし…

映画『ファースト・ピッチ』でダブル主演を務める北代高士、Rain Treeの鈴野みお ガールズグループ・Rain Treeの鈴野みおと、俳優の北代高士がダブル主演を務める映画『ファースト・ピッチ』の製作が決定した。

鈴野は本作が映画初出演にして初主演となり、北代は自身の野球経験を生かして、かつて甲子園で活躍したプロ野球選手を演じる。 公開時期などの詳細は今後発表される。 本作は、プロ野球の始球式をきっかけに出会った、売り出し中のアイドルと再起を目指すプロ野球選手の交流を描く中編映画。 高校野球の試合を観戦する観客席を舞台にした青春映画『アルプススタンドのはしの方』を手がけたレオーネとSPOTTED PRODUCTIONSが再びタッグを組み、今度はブルペンを舞台に、夢を追う2人の物語を描く。

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物語の主人公は、かつて甲子園を沸かせた元スター投手・吉原栞（北代）。 鳴り物入りでプロ野球に入団したものの、けがの影響もあり、現在は2軍で思うような結果を残せずにいた。 投球練習でなかなかうまく投げられない真琳と、苛立ちを隠せない吉原。 しかし、どんな仕事でも結果を残したいとあきらめずに練習を続ける真琳の姿に、吉原は次第に心を動かされていく。

吉原を演じる北代は、高校3年生まで野球に打ち込んでいたといい、「ずっと憧れていたプロ野球選手や甲子園出場の夢は叶いませんでしたが、今こうして“プロ二軍・元甲子園のスター選手”の吉原栞を演じられること、とてもうれしく思っています」とコメント。 一方、鈴野は、秋元康が総合プロデュースを手がけたオーディション「IDOL3.0 PROJECT」で最終審査まで進みながらデビューを逃したメンバーによって結成されたRain Treeの一員。 本作では、オーディションを経て沢村真琳役に抜てきされた。

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鈴野は「初映画出演、初主演という素敵な機会をいただけて、感謝の気持ちでいっぱいです」と喜びを語り、「この映画のオーディションを受けたときから、是非やりたいと思っていた役なので、決まったときはとても嬉しかったです」と振り返った。 さらに、「映画の撮影は初めてで、とても緊張しているのですが、アイドルをしている自分と重ねながら、演じて行きたいと思います」と意気込みを明かし、「たくさんの方に愛していただける作品になるよう一生懸命頑張ります！ 」と呼びかけた。 また、真琳を見守るマネージャー役で山本亜依が出演。

「野球とアイドル。 一見するとまったく異なる二つの世界ですが、夢を追いかけることや、誰かに何かを届けようとする思いには、共通するものがあると感じました」とコメント。

「それぞれの世界を生きる人たちが交わることで、どんな物語が生まれるのか。 私自身も今からとても楽しみです！ 」と期待を寄せた。

「引退が見えてきた投手と、これから売れたいアイドル。 普段は決して交わらない2人が、始球式の投球指導でまさかの遭遇。 基本コメディですが、意外と熱いスポ根要素もあり、僕が当初考えていたよりも思いのほか感動作になるかもしれません」と作品の方向性を明かした。 キャスティングについては、北代の演技力や野球経験を高く評価。

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鈴野についても「オーディションで選ばせていただきました。 意図せず役柄に重なるところもあり、鈴野さんしかいないと思いました。 ぴったりです」と、起用の決め手を語った。